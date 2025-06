Die Entwickler von Dune: Awakening warnen euch vor einer Quest, die euren Ornithopter verschwinden lässt, aber die Spieler haben schon eine Lösung gefunden

In Dune: Awakening warnen die Entwickler derzeit vor einer Quest. Spieler sollen sie lieber nicht abschließen, denn sie sorgt dafür, dass man den eigenen Ornithopter verliert. Die Community hat nun einen Weg gefunden, wie man den Verlust vermeiden, die Quest aber dennoch abschließen kann.

Um welche Quest geht es? Die Entwickler von Dune: Awakening machen derzeit auf ein Bug während Quest „Searching for Answers“ aufmerksam. Die Quest ist Teil der Questreihe um den NPC „Zantara“, die sich in den Social-Hubs Harko Village und Arrakeen abspielt.

Für die Quest müssen Spieler zunächst nach Arrakeen reisen. Das tun viele mit ihrem eigenen Ornithopter. Danach geht es weiter nach Harko Village, wo nach Abschluss der Quest der Bug entsteht.

Hier könnt ihr sehen, was in der Zukunft von Dune: Awakening auf euch wartet:

Bug verschluckt Ornithopter

Was ist das für ein Bug? Am Ende der Quest „Searching for Answers“ befindet man sich in Harko Village, doch der eigene Ornithopter scheint verschwunden. Weder im Vehicle-Backup-Tool noch in den Garagen von Harko Village oder Arrakeen ist das Fluggefährt aufzufinden.

Wie Nutzer auf Reddit berichten, geht der Ornithopter wohl beim Reisen zwischen den Städten verloren. Die Entwickler warnen deshalb offiziell auf Discord unter den bekannten Problemen davor, die Quest abzuschließen. Dort heißt es:

Das Abschließen von ‘Searching for Answers’ kann zum Verlust eures Ornithopters führen. Wir untersuchen dieses Problem und arbeiten an einer Lösung. Bitte vermeidet in der Zwischenzeit diese Mission.

Wie kann man die Quest dennoch abschließen? Während die Entwickler raten, die Quest erst gar nicht zu erledigen, wollen die Spieler sich nicht stoppen lassen und haben eine Behilfslösung entwickelt, die auch ohne Verlust des eigenen Fluggeräts funktionieren soll.

Wie Nutzer Kashinoda auf Reddit erklärt, müsst ihr nach der Mission, bei der ihr euch in Arrakeen in eine Bar setzt und in der Zwischensequenz zwei andere Charaktere seht, mit eurem Ornithopter zurück ins Hagga-Becken fliegen.

Vom Hagga-Becken aus reist ihr dann mithilfe der Schnellreise-Funktion nach Harko Village. Lasst euren Ornithopter am besten sicher in eurer Basis im Hagga-Becken stehen, damit auch wirklich nichts geschieht. Nachdem ihr die Quest abgeschlossen habt, könnt ihr euer Fluggerät wie gewohnt verwenden.

Wenn ihr in Dune: Awakening noch nicht bei der Questreihe um den NPC „Zantara“ seid, dann hilft euch eventuell unser Guide zu den Prüfungen von AQL bei dem ihr auch die Lösung für das Rätsel in Trial 8 erfahrt: Dune: Awakening – Prüfungen von Aql, so findet und meistert ihr alle 8 Trials