Dune: Awakening schmeißt die Spieler plötzlich vom Server, bringt ersten Patch, der die Technik verbessern soll

Dune: Awakening ging gestern mit seinem Early Access an den Start und bringt nun den ersten Patch, der viele Spieler mit seinem Server Down überrascht zu haben schien. Der Hotfix 1.1.0.5 adressiert vor allem Probleme mit der Technik.

Was ist das für ein Patch? Patch 1.1.0.5 bringt einen Hotfix, der gestern um kurz nach 10:00 Uhr CEST angekündigt wurde (via X) und wohl an vielen Spielern vorbeigegangen ist.

Denn auf Reddit tummeln sich viele User, die sich einen Ingame-Timer oder ähnliche Erinnerungen für den Server-Down gewünscht hätten, da sie die Ankündigung nicht mitbekommen hätten.

Was drin ist im Hotfix, erfahrt ihr hier.

Alle Inhalte von 1.1.0.5 Hotfix 1

Das hat der Hotfix ins Spiel gebracht: Neben einer Verbesserung der generellen Serverstabilität wurde auch eine neue Pop-up-Benachrichtigung hinzugefügt, die auftaucht, wenn ein Spieler im Server-Browser auf die Registerkarte „Privat“ klickt, um ihn darüber zu informieren, dass private Server von externen Drittanbietern verwaltet werden.

Zusätzlich wurden folgende Dinge gefixt:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Menü bestimmter Spielerbasis-Platzierungselemente nicht geladen wurde, wenn der Spieler mit den Tasten Q und E in schneller Folge zwischen den Platzierungselementen wechselte.

Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler manchmal einen Server vorgeschlagen bekamen, der nicht der nächstgelegene in der Region war.

Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass Spieler im Bossraum der kaiserlichen Teststation #002 feststeckten, indem die Pentaschildtüren entfernt wurden.

Ein Problem wurde behoben, durch das NSCs im Arrakeen-Sozialzentrum manchmal an Ort und Stelle stecken bleiben konnten.

Der Patch ist mittlerweile implementiert und die Server wieder online. Ihr könnt also direkt mit den neuen Verbesserungen spielen, sofern ihr Zugang zum Early Access habt. Diesen erhaltet ihr, wenn ihr Besitzer der Deluxe oder Ultimate Edition seid.

Dune: Awakening startet schon jetzt erfolgreich, dabei können bisher nur Spieler mit Zugang zum Early Access in den Genuss des neuen Survival-Games kommen.