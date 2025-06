Fiese Leute spielen GTA in Dune: Awakening, klauen Ornithopter und fliegen einfach davon

Eigentlich kommt Dune: Awakening gut an und zehntausende Spieler haben ihren Spaß mit dem neuen Survival-Spiel. Auf einigen Servern sind aber offenbar Griefer unterwegs, die nur ein Ziel haben: anderen den Tag vermiesen. Und das mit Erfolg, wie es aussieht. Ein Spieler beschwert sich über eine Gilde, die fleißig Libellen-Helikopter stiehlt, obwohl das eigentlich gar nicht gehen sollte.

Darüber beschwert sich der Spieler:

In Dune: Awakening besteht der größte Teil des Endgames daraus, Spice zu sammeln, die wichtige Ressource für so ziemlich alles.

Am meisten Spice findet ihr in der Tiefen Wüste, einem offenen PvP-Gebiet. Hier sind nicht nur Sandwürmer eine Gefahr, sondern auch alle anderen Spieler.

Ihr erreicht die Wüste nur mit einem Ornithopter, einem persönlichen Flugzeug, das ihr selbst bauen müsst. Genau hier gibt es nun aber Ärger: auf Reddit teilt ein Nutzer mit, dass es eine Gilde gibt, die andere Spieler am Rand der Wüste abfängt und ihnen das Flugzeug klaut. Die Beute lagern sie dann auf einem Schrottplatz, der den Ludolfs Konkurrenz machen würde:

Wie ist sowas möglich? Es gibt nur begrenzt Eingänge zur Wüste, an denen ihr spawnen könnt, wenn ihr sie ansteuert. Das macht es den Griefern – oder „Hackern“, wie der Nutzer sie nennt – leicht, potenzielle Opfer abzufangen.

Der Nutzer erklärt: Die Griefer würden mit einem Exploit oder einem Hack die Zugangsrechte umgehen, sobald ihr Ziel ins Gebiet lädt. Sie steigen einfach ein und fliegen dann via Speedhack davon, um ihre Beute auf einem großen Haufen zu „lagern“ – schön mit Energieschild, damit man noch Blick auf sein gestohlenes Gut hat.

Andere Nutzer stimmen zu, dass das kein Einzelfall sei, zumindest auf dem genannten Server (Asia: Bifröst), aber ein großes Problem. Die entsprechende Gilde habe man schon gemeldet, aber passiert sei noch nichts.

„Wir melden diese Typen seit einer Woche“

In den Kommentaren rät die Community, Screenshots und andere Beweise zu sammeln und die Griefer bei Funcom zu melden. Genau das sei schon passiert, aber noch gebe es keine Reaktion seitens der Entwickler.

Andere meinen: so etwas dauere. Erst müsse man das „Loch“ stopfen, also per Patch verhindern, dass solche Hacks oder Exploits weiter funktionieren. Danach käme dann die große Bannwelle.

Dass Funcom durchaus hinterher ist bei solchen Dingen, zeigt ein früheres Problem: dort haben Spieler mit unverwundbaren Ornithoptern das PvP zerstört.

Trotz solcher unschönen Geschichten ist in Dune nicht alles schlimm. Es gibt sogar durchaus schöne Storys aus der Community, etwa von einem guten Samariter, der Neulinge mit Wasser und Ausrüstung versorgt – ähnlich, wie es Veteranen in Fallout 76 tun.

Das PvP als wichtige Endgame-Aktivität stört viele Spieler schon seit Release, und Funcom hat sogar schon konkret danach gefragt, was sich die Community so wünscht. Einen Plan für die Zukunft gibt es schon: Spieler beschweren sich, dass das Endgame in Dune: Awakening nur aus PvP besteht – Jetzt reagieren die Entwickler