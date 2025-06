Spieler schimpfen über Griefer in Dune: Awakening, aber viele loben die Community für ihre Hilfsbereitschaft

In Dune: Awakening gibt es Spieler, die andere mit fiesen Mitteln nerven. Manche zeigen aber auch, wie schön Zusammenhalt in einem Survival-MMO sein kann – und helfen anderen sogar beim Überleben.

Was machen Griefer? Griefer sind kurz gesagt Spielverderber, also Spieler, die andere durch ihr Verhalten in Multiplayer-Titeln nerven oder ihnen sogar Nachteile verschaffen. Auch in Dune: Awakening gibt es bereits kurz nach dem Release ein paar Griefer. Ein Fan erzählte etwa, einer von den Spielverderbern habe „seine Nacht versaut und ihn zum Heulen gebracht.“

Die Community hat aber auch ganz andere Seiten. Viele Spielerinnen und Spieler berichten von freundlichen Begegnungen, geschenktem Loot und spontaner Hilfe in der Wüste von Arrakis.

Um eure Basis vor unerwünschtem Besuch zu schützen und etwa euren Gildenmitgliedern Zugang zu verschaffen, könnt ihr bestimmte Stufen einstellen:

Spieler überlassen Basen und spielen Taxi

So hilfsbereit ist die Community von Dune: Awakening: Auf Reddit berichtet ein Nutzer, dass ein Spieler bei einem Sturm Schutz in seiner Garage gesucht hat. Er selbst war gerade dabei, seinen Loot in eine neue Basis zu bringen – also hat er sie dem Fremden einfach überlassen. Jetzt besuche er ihn gelegentlich.

Auch der Nutzer Cizhu hat Ähnliches erlebt: Während eines Sandsturms wurde er von jemandem aufgenommen. Ein Sandsturm zieht euch schrittweise enorm viel Leben ab – und gegenheilen könnt ihr nicht, solange ihr Schaden kassiert. Viele Spielerinnen und Spieler bauen ihre Basen bewusst so aus, dass andere Leute Schutz bei Sandstürmen oder Sonnenstrahlung suchen können.

Cizhu erzählt außerdem, dass er in einer Bar rumgealbert und im Voicechat spaßeshalber gesagt habe, er brauche ein Getränk. Prompt kamen mehrere Leute auf ihn zu, fragten besorgt, ob alles okay sei, einer bot ihm Wasser an. „Am Ende saßen wir im Kreis und haben locker 10 Minuten gequatscht. Ich bin noch recht neu, habe viele Fragen gestellt und die Leute haben mir super Tipps gegeben. Ich habe noch nie so eine schöne Erfahrung in einem Spiel gemacht“, berichtet er.

Ein anderer Nutzer erzählt auf Reddit, wie er mit dem Sandbike in Treibsand geriet, seinen Loot verlor und dann weit weg respawnte. Er fragte im Chat nach Hilfe – und tatsächlich kam jemand mit einem Buggy, sammelte ihn ein, holte mit ihm gemeinsam seinen Loot und brachte den Spieler zurück zur Basis.

Besonders das Zurücklassen einer alten Basis scheinen viele Spielerinnen und Spieler ganz bewusst zu machen. So können neue Spieler einen Unterschlupf übernehmen und sind für den Start in das Survival-MMO gut ausgerüstet. Ein Spieler hat eine vollständig ausgestattete Basis mit „zu viel Gratis-Zeug“ in Dune: Awakening gefunden und sie einfach übernommen.