Spieler findet vollständig ausgestattete Basis in Dune: Awakening mit „zu viel Gratis-Zeug“, behält sie dann einfach

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Damit euch solche Anfängerfehler nicht passieren, mit denen ihr beispielsweise eure Basis verlieren würdet, solltet ihr euch die Tipps und Tricks für Einsteiger auf MeinMMO gut einprägen. Hier erfahrt ihr auch, was die Vermessungssonden bringen und was ihr beim Klassensystem beachten müsst: Dune: Awakening – 10 Tipps für Einsteiger, die euch den Start spürbar erleichtern

Dune: Awakening Server Down am 13. Juni – Alles zum Server Status und Dauer für Update 1.1.0.14

In den Kommentaren schreiben einige User außerdem, dass es für GiIden praktischer wäre, die alte Basis zurückzulassen, wenn sie eine neue bauen. So könnten sich immerhin einige Spieler daran erfreuen, dass sie direkt zum Start wertvolle Items gefunden haben.

Was hat der Spieler gefunden? Ein User zeigt auf Reddit, dass er einen ausgebauten Unterschlupf gefunden habe, in der es „Tonnen von Loot“ gegeben habe. In einem Post zeigt er, welche Objekte sich in der Basis befanden.

Wie kann man eine Basis verlassen? In Dune: Awakening haben Spieler viele Freiheiten, um ihre Basis zu bauen. Sie können sie hinsetzen, wo sie möchten, und dabei sogar anderen Fans im Weg sein . In eurem eigenen Unterschlupf seid ihr geschützt vor Sandwürmern oder der bedrohlichen Hitze.

