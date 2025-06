Spieler aus Dune: Awakening blockiert mit seinem Haus den Durchgangsverkehr, findet perfekte Lösung, ohne umziehen zu müssen

In Dune: Awakening könnt ihr fast überall bauen. Wie im echten Leben kann sich diese Freiheit jedoch negativ auf das Miteinander auswirken. Ein potenzieller Nachbarschaftsstreit konnte auf Arrakis jetzt jedoch friedvoll gelöst werden.

Warum kam es zum Konflikt? In Dune: Awakening besitzt ihr sehr viele Freiheiten beim Bau eurer Basis. Ihr könnt euer Eigenheim auf freier Sandfläche bauen, an einen Hügel geschmiegt oder auch auf dem Plateau eines Berges. Zieht eine martialische Harkonnen-Festung hoch, zieht in ein gemütliches 3-Zimmer-Haus ein oder versucht euch an einem mehrstöckigen Hochhaus.

Da man sich aber nicht allein durch die Spielwelt bewegt, sondern – in den Standardzonen – mit bis zu 39 anderen Abenteurern, kann das ab und an jedoch zu Konflikten führen. Umso mehr, weil die Spielwelt teils stark zerklüftet ist und man offene Wüstenflächen nach Möglichkeit meiden möchte – Stichwort: Sandwurm.

Oder anders formuliert: Wenn man nicht aufpasst, wie man sein virtuelles Zuhause anlegt, kann man schnell eine beliebte Zufahrtsstraße anderer Spieler blockieren. Genau das ist dem Spieler Negative_Train8887 passiert, der sich dann einen entsprechenden Vorwurf gefallen lassen musste (via Reddit).

Der Launch-Trailer zu Dune Awakening:

„Ich habe dich gehört, und es tut mir leid“

Was ist seine Lösung? In seinem Post schreibt der Spieler: „An die Person, die mich darauf hingewiesen hat, dass ich den Weg versperrt habe – ich habe dich gehört, und es tut mir leid. Ich habe eine Lösung gefunden. Manchmal brauchen wir alle einen Weckruf. Also … danke.“

Seine elegante Lösung ist auf dem beigefügten Screenshot zu sehen. Er hat einen Tunnel mit Rampen und einer befahrbaren Passage in sein Haus gebaut und die Rechte so angepasst, dass jeder Spieler den Durchgang nutzen kann. Einen Umzug konnte er also vermeiden.

Wie reagiert die Community? Mit über 1.500 Upvotes und mehr als 180 Kommentaren.

Blastmeh schreibt auf Reddit: „DAS ist das Arrakis, das ich mir erhofft hatte.“

77_whutts hat auf Reddit eine Idee: „Jetzt besteuer sie für die Nutzung deines Tunnels, lol.“

Feeling-Ad-2490 äußert auf Reddit einen kleinen Kritikpunkt: „Ich kann mit meinem Ornithopter nicht durchfliegen. Er muss größer sein!“

herking23 schreibt auf Reddit zynisch: „In ein paar Monaten, wenn die Community unweigerlich zu Rust 2.0 wird, werde ich mich an diesen Beitrag als eine schöne Erinnerung zurückerinnern.“

Ihr könnt den Aufbau einer Basis übrigens abspeichern und die Vorlage dann nutzen, um sie woanders neu aufzubauen – die Ressourcen müsst ihr dann aber erneut investieren. Alles Weitere, was ihr zum Release von Dune: Awakening wissen müsst, haben wir euch hier zusammengefasst: Dune: Awakening – Alles zum Release auf PS5, Xbox und PC