Dad mit wenig Zeit nutzt freie Tage, um sich voll in Dune: Awakening zu verlieren – 2 Disconnects zur falschen Zeit zerstören alles

Wie sind eure Erfahrungen bisher mit der Serverstabilität von Dune: Awakening? Habt ihr oft mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen? Verratet es in den Kommentaren! Die in den Kommentaren gezeigte Hilfsbereitschaft der Community spiegelt sich übrigens auch im Spiel selbst wider: Spieler schimpfen über Griefer in Dune: Awakening, aber viele loben die Community für ihre Hilfsbereitschaft

Alles, wofür ich in den letzten Tagen in meiner kostbaren Freizeit gearbeitet habe, ist einfach weg. Wenn es meine Fehler wären, könnte ich es vielleicht verstehen, aber zwei Verbindungsprobleme hintereinander, die meine Fortschritte nach stundenlanger Arbeit zunichtemachen, sind das schlimmste Gefühl, das ich je in einem Videospiel hatte.

hyperco33 schnappte sich also das wichtigste Zeug und setzte eine Markierung auf die Karte, um später wieder an diesen Ort zurückzukommen. Blöderweise lag ein langer Spaziergang über offener Wüste vor ihm, flankiert von großen Flächen mit Treibsand. Er wich diesen Arealen aus und bewegte sich möglichst langsam, um keinen Sandwurm aufzuschrecken.

Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Um das zu schaffen, musste er sich ranhalten. Er besorgte sich also Materialien und konnte in Mysa Tarill sogar 10 Diamantinstaub auftreiben – für den Ornithopter benötigt man 14 Einheiten dieses recht seltenen respektive teuren Staubs.

