Dune: Awakening – So importiert ihr euren Charakter oder teilt ihn

In diesem Ordner findet ihr alle json-Dateien eurer gespeicherten Charaktere. Diese könnt ihr auch an Freunde oder andere Spieler verschicken. Wenn eure Freunde sie dann im entsprechenden Ordner ablegen, können sie eure Charaktere in ihren Editor importieren. Umgekehrt könnt ihr genauso Charaktere anderer Spieler hinzufügen, wenn ihr ihre Dateien in eurem Ordner ablegt.

Der Charaktereditor in Dune: Awakening bietet euch etliche Möglichkeiten, einen individuellen Avatar zu erstellen. Damit ihr euren Charakter aus der Beta nicht komplett nachbauen müsst, könnt ihr ihn einfach aus den Spieldateien importieren. Auch vorgefertigte Charaktere oder die anderer Spieler könnt ihr so eurem Editor hinzufügen.

In Dune: Awakening könnt ihr erstellte Charaktere in euren Charaktereditor importieren oder mit anderen Spielern teilen. Wir zeigen euch, wie es geht und worauf ihr achten solltet.

