Ein Charakter in Elden Ring: Nightreign belohnt euch, wenn ihr richtig spielt

MeinMMO-Autorin Caroline Fuller hat während eines Anspiel-Events und dem Network-Test bereits mehrere Stunden in Elden Ring: Nightreign verbracht und verschiedene Charaktere gespielt. Doch einer von ihnen konnte sie besonders überzeugen.

Der Release von Nightreign rückt immer näher und mit ihm auch die Neugier vieler, wie sich die neuen Nightfarer im Vergleich zu einem selbsterstellten Charakter aus Elden Ring anfühlen werden. Wer bereits am Network-Test teilgenommen hat, wird einen Vorgeschmack auf die ersten 4 spielbaren Charaktere bekommen haben.

Auch ich konnte bereits als Wylder, Guardian, Recluse und Duchess spielen, wobei mir jedoch vor allem Letztere besonders in Erinnerung geblieben ist.

Obwohl mir die anderen Charaktere durch ihre Spielweise und Fähigkeiten auch sehr gefallen haben, konnte mich trotzdem niemand so abholen wie Duchess, da sie für die größten Erfolgserlebnisse in meinen Runs gesorgt hat.

Hier seht ihr den Trailer zu Duchess in Elden Ring: Nightreign:

Duchess belohnt genau das, was Nightreign ausmacht – Timing und Teamwork

Während ich zunächst dachte, dass ein Charakter wie Wylder mein Favorit sein könnte, der meinem Spielstil in Elden Ring durch einen Mix aus Stärke und Geschicklichkeit am nächsten kommt, wurde ich jedoch eines Besseren belehrt.

Denn in Nightreign kämpft man nicht alleine, sondern in einem Team. Ich muss mich nicht um alles kümmern, ich muss meine Aufgabe einfach gut erledigen. Und wenn man als Duchess seine Aufgabe gut erledigt – dann fühlt es sich besonders belohnend an.

Hoher Wert auf gezieltem Timing

Mit Duchess erreicht man die Spielerfahrung, die sich genauso gut anfühlt wie perfekt ausgeführtes Ausweichen während eines Bosskampfes. Denn Timing ist hier der Hauptfaktor. Und das zeigt sich nicht nur durch ihre Mobilität, sondern auch durch ihre speziellen Fähigkeiten.

Duchess ist sehr schnell. Sie kann zwar nicht so hohen Schaden austeilen wie andere Nightfarer, aber sie ist dafür umso flinker. Durch ihre passive Fähigkeit „Magnificent Poise“ kann sie ein doppeltes Ausweichmanöver durchführen, um noch mehr Abstand zwischen sich und einem Gegner zu gewinnen.

Außerdem verbraucht sie für ihre Aktionen weniger Ausdauer, wodurch sie präzise und in den richtigen Momenten einen Gegner in einer langen Sequenz von ständigen Angriffen bezwingen kann, ohne heftig austeilen zu müssen.

Aber auch ihre anderen Fähigkeiten verlangen ein gutes Gespür für die richtigen Momente. Ihr Talent „Restage“ kann die Hälfte des Schadens der letzten Sekunden erneut durchführen. Und das betrifft nicht nur den Schaden, der von Duchess zugefügt wurde, sondern von jeglichen Schaden, den die Ziele in dem Zeitraum erlitten haben.

Wenn man das im richtigen Moment einsetzt, vielleicht direkt im Anschluss auf einen starken Angriff eines Teammitglieds, kann man den Lebensbalken des Gegners ordentlich wegschmelzen.

Eine Ultimate, die dem gesamten Team hilft

Duchess’ Ultimativkunst „Finale“ ist eine simple, aber umso nützlichere Fähigkeit. Sie kann das gesamte Team verschleiern und für Gegner unsichtbar machen, wodurch man einen kleinen Zeitraum erhält, um zu verschnaufen, sich zu heilen, wiederzubeleben oder heldenhaft das Weite zu suchen (so lange der Feuerkreis das erlaubt.)

Während des Anspiel-Events bemerkten meine Teammitglieder und ich, dass die Stärke der Spieler ihre Anzahl ist. Egal, wie mächtig ein riesiger Boss sein mag, zu dritt kann man durch die Fokuslenkung des Gegners und mit ein wenig Durchhaltevermögen einen starken Gegner recht problemlos bezwingen.

Schwieriger wird es jedoch, wenn es sich um mehrere Gegner handelt. Wenn jeder Spieler mindestens einen Gegner auf den Hals gehetzt bekommt, zerschellt der Vorteil der Überzahl und es kann echt kritisch werden, wenn einem die Zeit zum Luftholen genommen wird.

Duchess’ Ultimate war in diesen Kämpfen immer wieder die absolute Erlösung, da man sich neu sammeln und positionieren konnte, damit ein Spieler sich nicht alleine um mehrere Gegner kümmern musste. Und in diesen Situationen der Retter zu sein und seinem Team wieder auf die Beine helfen zu können, fühlte sich sehr belohnend an. In meinem Anspielbericht könnt ihr mehr zu meinen ersten 8 Stunden in Nightreign erfahren.

Letztendlich kommt es auf den eigenen Spielstil an, welcher Nightfarer sich am besten für euch eignen könnte. Ich persönlich freue mich bereits darauf, erneut mit Duchess alte Bekannte wie Margit zu umdribbeln. Ob sie meine Favoritin bleiben wird, lässt sich erst zum Release von Nightreign am 30. Mai 2025 sagen. Was wir bisher über die anderen Nightfarer wissen, könnt ihr hier auf MeinMMO erfahren: Elden Ring Nightreign: Alle 8 Klassen in der Übersicht