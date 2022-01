Neues Koop-Spiel auf Steam mischt Among Us mit Survival – „Endlich kann ich meine Freunde töten und essen“

Das Survival-Game Dread Hunger ist nach langer Early-Access-Phase auf Steam gestartet und hat Top-Bewertungen. Aber die beziehen sich auf eine ganz spezielle Spielweise. Erfahrt hier auf MeinMMO, was es mit dem „Sea of Thieves für Erwachsene“ auf sich hat und wie man es optimal zockt!

Was ist Dread Hunger? Das Setting von Dread Hunger ist eine Expedition in die kanadische Arktis im 19. Jahrhundert. Ihr fahrt als Forschungsexpedition mit einem Dampfschiff durch die eisigen Meere und erkundet die Gegend. Jeder der 8 Spieler übernimmt eine Rolle in der Crew, darunter der Kapitän, der Marine-Infanterist oder die Jägerin.

Doch die Landschaft ist alles andere als freundlich. Vielmehr ist es kalt, es gibt kaum Nahrung und euer Schiff muss ständig unter Dampf gehalten werden. Dazu kommen noch Eisberge, die euren Dampfer schnell zum Prototypen der Titanic machen. Außerdem gibt es wilde Tiere und grimmige Eingeborene, die euch beim Landgang anfallen. In diesen Aspekten erinnert das Spiel ein wenig an den Sandbox-Spaß Sea of Thieves, nur halt sehr viel düsterer.

Doch all dies ist noch nicht gefährlich genug. Denn 2 der 8 Spieler sind Verräter und dienen einer finsteren Macht, welche die Expedition gerne in der eisigen Wildnis untergehen lassen will. Die beiden Verräter tun also alles in ihrer Macht stehende, um die restlichen Spieler zu sabotieren und zu töten. Der Party-Game-Hit Among Us lässt hier grüßen.

Dafür nutzen sie Meuchelmord, locken wilde Tiere an, vergiften Essen oder sabotieren das Schiff. Da es im Spiel auch um Überleben geht, könnt ihr tote Lebewesen – auch Menschen – zerhacken und die Körperteile essen oder sogar als Waffen verwende. Das Spiel richtet sich also klar an Erwachsene.

Dread Hunger hat Top-Bewertungen, aber ihr müsst es „richtig“ spielen

Wie kommt das Spiel an? Dread Hunger startete nach langem Early Access am 26. Januar 2022 auf Steam. Es kann für 24,99 Euro auf Steam erworben werden. Die Reviews fallen bisher sehr gut aus. 86 Prozent der bisher 1.944 (Stand 27. Januar 2022) Reviews sind positiv.

Die Spieler schätzen hier vor allem die düstere Atmosphäre und das tolle Gameplay in der Gruppe – aber nur, wenn man es „richtig“ spielt.

Wie spielt man Dread Hunger „richtig“? So ziemlich alle Reviews sind sich hier einig: Spaß macht das alles nur, wenn man es zusammen mit Freunden spielt. Ihr solltet also unbedingt 7 mehr oder weniger gut bekannte Spieler zusammentrommeln und mit denen auf Expedition fahren. Dann wäre das Detektiv-Spiel um die Entlarvung der Verräter und der Überlebenskampf wirklich spannend.

Wer hingegen den „Fehler“ macht, Dread Hunger alleine in einer Random-Lobby zu zocken, der werde höchstwahrscheinlich ein schnelles Opfer von Trollen und Griefern. So berichten Spieler darüber, dass trollige Schlawiner einfach ins Spiel kommen und die mühsam gesammelte Kohle für den Dampfkessel einfach über Bord werfen und dann das Spiel verlassen.

Oder sie erzählen davon, dass böswillige Schurken einfach wahllos alles und jeden umbringen, weil sie einfach Bock drauf haben. So macht Dread Hunger offenbar kaum jemanden Spaß.

Wer sich aber mit Freunden auf das gruselige Abenteuer in der Arktis einlassen möchte und gerne ein Spiel wie Among Us für Erwachsene sucht, der ist hier womöglich an der richtigen Stelle.

