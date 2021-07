Neues Spiel auf Steam ist „Among Us in extra gruselig“, lässt euch Freunde verraten und fressen

Dread Hunger ist ein kommendes Spiel auf Steam, das dem Hit Among us nachempfunden ist. Auch hier gilt es, zu überleben und die Saboteure in der Mannschaft rechtzeitig zu entdecken, bevor sie alle ins Verderben stürzen.

Was ist Dread Hunger? Dread Hunger ist ein Survival-Detektiv-Spiel, das dem Gameplay von Among us ähnelt. Acht Spieler sind als Mitglieder einer Expedition im 19. Jahrhundert in der Arktis unterwegs.

Während alle versuchen, in der gnadenlosen Eiswüste zu überleben, sind zwei Mannschaftsmitglieder fiese Verräter, die alle durch Sabotage und andere Gemeinheiten ins Verderben stürzen wollen.

Among us mit düsteren Elementen

Was sind die Highlights von Dread Hunger? Während Among us eine Weltraum-Expedition zum Thema hat und eher in einem verspielt-witzigen Stil daherkommt, ist Dread Hunger viel düsterer.

Ihr fahrt mit einem Dampfschiff durch die eisigen Weiten der Arktis und müsst ständig nach Kohle suchen, um den Kessel am Laufen zu halten.

Dazu kommen Survival-Elemente wie Hunger, denn wer nichts isst, verhungert. Die bösen Verräter derweil können ihre Kameraden hintergehen, indem sie Nahrung vergiften, Leute hinterrücks abstechen oder sie mit dunkler Magie verhexen. Leichen können übrigens zerlegt und ihre Überreste als schmackhafter Eintopf oder gar Waffe genutzt werden.

Neben den menschlichen Gegnern gibt es noch gefährliches Getier, wie Wölfe und seit neuesten auch einen grimmigen Eisbären. Eure Spielfiguren haben verschiedene Klassen, wie den Marine-Infanteristen, den Kapitän oder die neue Jägerin.

Wann kommt das Spiel? Aktuell ist Dread Hunger auf Steam in Early Access. Für 20,99 Europ könnt ihr es freischalten und sofort loszocken. Das Spiel soll nach Angaben der Entwickler in sechs bis acht Monaten aus dem EA kommen.

Auf Steam findet ihr außerdem eine Roadmap mit den bereits veröffentlichten Updates und was die Entwickler noch planen. So soll es weitere Charaktere und Anpassungsmöglichkeiten bald geben.

Ihr steht auf Spiele, in denen es ums nackte Überleben geht? Dann schaut euch doch unsere Liste mit den 25 besten Survival-Games 2021 an!