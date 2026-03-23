Akira Toriyama zeichnete Son-Goku als alten Mann: So hätte er zum Ende von Dragon Ball ausgesehen

Leider ist der Mangaka von Dragon Ball im Alter von 68 Jahren verstorben. Er wird also niemals miterleben können, wie das Abenteuer von Son-Goku enden wird. Doch obwohl der Saiyajin noch lange nicht im Ruhestand ist, wissen wir bereits jetzt, wie er nach seinen Abenteuern im Manga ausgesehen hätte.

Der Artikel erschien bereits im März 2024. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wie hätte Son-Goku ausgesehen? Momentan befindet sich die Geschichte in Dragon Ball Super an einem Punkt, an dem sich Son-Goku bester Gesundheit erfreut. Doch auch ein Saiyajin wird irgendwann mal alt. Da Akira Toriyama, der Schöpfer von Dragon Ball, nun verstorben ist, werden wir nie erfahren, wie Son-Goku als alter Mann im Manga ausgesehen hätte.

Doch lange vor seinem Ableben hat Toriyama eine Skizze angefertigt, in der Son-Goku als alter Mann zu sehen ist. Mit der Skizze können wir uns vorstellen, wie der Kämpfer ausgesehen hätte.

Das Bild könnt ihr euch hier auf Reddit ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das Bild zeigt einen faltigen Son-Goku mit Schnurrbart und weißen Haaren. An der Frisur lässt sich direkt erkennen, dass es sich um den Saiyajin handelt. Er stützt sich außerdem auf dem Stab seines Meisters, des Herrn der Schildkröten. Der orangefarbene Trainingsanzug darf dabei nicht fehlen.

Die Skizze stammt aus dem Jahr 1989 und wurde nur im „Dragon Ball Z Anime Special“-Magazin veröffentlicht. Zu Toriyamas Tod tauchte das Bild jetzt wieder auf. Damals ging es um eine Fragerunde, in der das mögliche Ende von Dragon Ball diskutiert wurde. Leider wird der Autor das Ende selbst nicht mehr miterleben.

In diesem Jahr geht es mit Dragon Ball Daima weiter:

So sieht die Zukunft von Dragon Ball aus

Dragon Ball feierte 2024 sein 40. Jubiläum. Anlässlich des runden Geburtstags erschien im Herbst 2024 der neue Anime Dragon Ball Daima. In der Serie sind Son-Goku und seine Freunde wieder auf Kindesgröße geschrumpft. Die Handlung findet zwischen Dragon Ball Z und Dragon Ball Super statt.

Akira Toriyama war in diesem Anime noch mehr involviert als bei Dragon Ball Super. Wie er in einem Statement schrieb, hatte er viel zum Anime beigetragen:

Ich habe die Geschichte und die Schauplätze sowie einen Großteil der Zeichnungen erfunden. Tatsächlich bin ich viel mehr involviert als sonst! Akira Toriyama, via jeuxvideo.com

Es ist wahrscheinlich, dass der Manga zu Dragon Ball Super trotz Toriyamas Tod demnächst fortgeführt wird. Schon in den letzten Monaten gab er lediglich die zentralen Punkte der Handlung vor, für die Zeichnungen und die Lücken zwischen den wichtigen Handlungspunkten war Toyotaro verantwortlich.

Möglicherweise haben die beiden auch schon die komplette Handlung im Vorfeld fertiggestellt, sodass Toyotaro als sein Erbe sie nur zeichnen muss. Kurz vor seinem Tod zog es Toriyama trotzdem noch einmal an den Zeichentisch: Akira Toriyama zeichnete vor seinem Tod ein letztes Bild, das eine neue Serie des Schöpfers von Dragon Ball zeigt