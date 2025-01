Dragon Ball Daima Episode 14: Wann und wo könnt ihr die Folge schauen?

Wie kam die letzte Folge an? Son-Goku und seine Freunde stürzen ab und landen in einem Gebiet, in dem Riesen wohnen. Während Bulma und Panzy versuchen, das Flugschiff zu reparieren, halten Son-Goku, Vegeta und Piccolo einen Riesen und seinen Hund davon ab, das Schiff zu zerstören.

Ein Charakter in Dragon Ball ist fast so beliebt wie Son-Goku, doch Toriyama mochte ihn erst nach 15 Jahren

Da der Anime etwa 20 Folgen lang sein soll, wäre Dragon Ball Daima Ende Februar 2025 beendet (via The Econimic Times ). Da Netflix die Folgen erst 4 Tage später ausstrahlt, ist der Release der letzten Folge hier für den 4. März zu erwarten.

