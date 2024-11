Ein Schleimpilz verhält sich wie ein Bösewicht aus Dragon Ball Z, könnte leicht die ganze Menschheit auslöschen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ein Tank rockt die Dungeons in WoW – Mitspieler schaut ihn sich genauer an und jetzt feiern ihn alle

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Blizzard musste eine Karte in Hearthstone so hart nerfen, dass sie quasi gelöscht ist

Dabei kommen bis zu Tausenden von Einzelpilzen zusammen, um zu einer größeren Kreatur zu werden. So können sie noch besser Nahrung suchen und ihre Sporen verbreiten, um noch weiter zu wachsen. Experimente haben sogar gezeigt, dass das Wesen Intelligenz besitzt: In einem Labyrinth fand es sofort den kürzesten Weg zum Essen heraus.

Was ist das für ein Lebewesen? Professor Haga ist Zellbiologe an der Hokkaido-Universität und wurde über die Biologie von Boo, dem Bösewicht aus Dragon Ball Z, ausgefragt. Das Team der offiziellen Seite von Dragon Ball wollte wissen, ob es ein Lebewesen gibt, das sich wie Boo auftrennen und wieder zusammensetzen kann.

