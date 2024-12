Dr Disrespect kriegt in den USA die gleichen Sprüche ab wie hier MontanaBlack – Doch er schlägt zurück

Der US-Streamer Dr Disrespect muss sich in der Öffentlichkeit einige Sprüche anhören, die sich auf seinen Bann von Twitch beziehen. Wie wir mittlerweile wissen, war er von Twitch permanent gebannt worden, weil er mit einer damals 17-Jährigen unangemessene Nachrichten über die Flüster-Funktion von Twitch ausgetauscht hatte. Auch der deutsche Streamer MontanaBlack musste sich in Deutschland Sprüche in dieser Richtung auf Twitch gefallen lassen. Doch Dr Disrespect lässt sowas nicht auf sich sitzen, sondern schlägt zurück.

Was für einen Spruch kassierte Dr Disrespect? Bei der Verleihung der Streamer Awards in den USA war DrDisrespect Thema, aber nicht als Preisträger oder Nominierter.

Die Ausrichterin QTCinderella sagte bei einer Moderation auf der Bühne (via x):

Die Streamer-Awards werden vier Jahre alt. Das heißt: In nur noch 13 Jahre werden wir eine Direktnachricht von DrDisrespect bekommen.

Das spielte auf den Skandal an, dass DrDisrespect mit einer 17-jährigen Nachrichten über Twitch ausgetauscht hat. DrDisrespect bestritt später, dass etwas Skandalöses oder Illegales passiert sei, man habe nur geschäkert. Auch eine Untersuchung von Twitch habe ergeben, dass nichts Gesetzeswidriges vorgefallen sei.

Doch nachdem bekannt geworden waren, dass er wegen dieser Nachrichten von Twitch gebannt worden war, hatten sich Partner und Freunde von ihm distanziert, und er wurde aus seinem Gaming-Studio geworfen. In der Wahrnehmung der USA spielten die Details oder die Rechtssprechung hier keine Rolle, sie verurteilten es moralisch, dass der Streamer sich in einer unangebrachten Art auf eine Minderjährige eingelassen hatte.

Dr Disrespect schimpft auf die ganze Twitch-Szene: Talentlos und unkreativ

So reagiert DrDisrespect: Der feuert voll zurück: In einem Statement von 16. Dezember nannte er die ganze Szene „unkreativ“. Die Leute bei den Stream Awards bräuchten einander, um sich selbst Bedeutung zu verleihen. Sie könnten so einen Elite-Altenden wie ihn gar nicht verstehen. Das seien „Pussys“, die nicht könnten, was er, der „Two-Time“ wöchentlich leiste:

Wer war diese doofe kleine Moderatorin bei der Preisverleihung? Da reden wir ja von völliger Talentlosigkeit! Kreativität? Gibt es nicht. Einfach peinlich, wie sich die Industrie entwickelt hat? Ich – hingegen? Ich und ihr, Seite an Seite: Wir sind immer noch topfit, bleiben in unserer eigenen Spur.

Dann kündigte DrDisrespect ein tolles Jahr 2025 an.

In Deutschland eine ähnliche Situation, doch ohne Konsequenz

Wie lief das Deutschland mit MontanaBlack ab? Der auch 2024 noch immer relevanteste Twitch-Streamer Deutschlands, MontanaBlack, kassierte im Juli 2024 einen ähnlichen Spruch wie DrDisrespect.

Bei einem Dart-Event, das live auf Twitch übertragen wurde, sagte der Moderator Nils Bomhoff: „Wenn ihr jemanden braucht, der sich auskennt, ‘ne 17 zu treffen, dann fragt doch MontanaBlack.“

Etwas cleverer als QTCinderella, aber letztlich dieselbe Aussage.

MontanaBlack aber äußerte sich nicht zu dieser Anspielung. Der deutsche Streamer hat im Gegensatz zu Dr Disrespect keine Partner oder Geschäftsbeziehungen verloren. Zu dem ganzen Thema, um das es bei der Anspielung von Bomhoff geht, schweigt MontanaBlack weitgehend und sitzt die negativen Stimmen aus: 19-Jährige ist frustriert darüber, dass Twitch-Streamer MontanaBlack zu den Gerüchten schweigt