HandOfBlood veranstaltet großes Dart-Event auf Twitch – Mann von RocketBeans gewinnt, ohne mitzuspielen

Am Freitag fand auf Twitch ein Dart-Turnier des Influencers HandOfBlood statt. In der Spitze schauten 70.000 Zuschauer zu. Dabei sticht eine Aussagevon Nils Bomhoff, einem Moderator von RocketBeans heraus. Auf Twitch gewann MontanaBlack das Wochenende jedoch mit seinem Event „Haufen Kartons.“

Was war das für ein Turnier?

HandOfBlood richtete am Freitagabend ein Dart-Turnier in Berlin aus und hatte dafür zahlreiche deutsche Influencer eingeladen, gerade aus der LoL-Szene wie NoWay4U, Broeki, Tolkin oder Kutcher. Aber es waren auch andere bekannte Streamer und Streamerinnen dabei wie Mowky, GamerBrother und Papaplatte.

HandOfBlood selbst musste das Event kurzfristig absagen – ihn hatte Corona erwischt. Er schrieb am 26. Juli, für ihn sei das echt hart, ein Event ein halbes Jahr vorzubereiten und dann kurzfristig abzusagen (via twitter).

Er scheint aber mit dem Turnier extrem zufrieden zu sein, die Stimmung war exzellent.

Durch sein LoL-Team Eintracht Spandau und seine eigene Historie ist HandOfBlood gut vernetzt in League of Legends.

Brammen und Powlster gewinnen Dart-Event

Wer gewann das Turnier? Als Sieger ging das Team Brammen und Powlster hervor. Insgesamt traten 8 Teams an. Das Team mit der größten Reichweite auf Twitch waren Papaplatte und NoWay4U.

In der Halbzeit hörte man DJ Ötzi.

Special-Events dominieren das Wochenende im deutschen Twitch

Wie lief das Turnier? In der Spitze schauten bei HandOfBlood 70.167 Zuschauer zu.

Es war ohnehin ein Deutschland ein großes „Special Event“-Wochenende. MontanaBlack erreichte mit seinem eigenen Special-Event „Haufen Kartons“ sogar noch mehr Zuschauer, hier schauten am Sonntag in der Spitze 90.795 Zuschauer zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Worüber redet man beim Turnier? Einer der Moderatoren des Dart-Turniers war Nils Bomhoff von RocketBeans. Dem gelang wohl der Spruch des Abends, als Papaplatte und NoWay4U nur eine 17 brauchten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Auf reddit wurde der Clip kommentiert mit: „180er von Nils Bomhoff, ohne dass er mitgespielt hat.“

Das Thema ist auch deshalb so relevant, weil ein sehr ähnlicher Fall in den USA heiß diskutiert wurde und in Deutschland ein Meinungsblogger, der sonst jedes Thema auf Twitch mitnimmt, genau dieses Thema seit Wochen ignoriert, weil er sich MontanaBlack persönlich verbunden fühlt. Wer mehr zum Hintergrund des Clips wissen möchte und warum das in Deutschland so heiß diskutiert wird, dem empfehlen wir unseren Artikel: 21-Jähriger erzählt, wie ihm MontanaBlack seine 17-jährige Freundin ausgespannt haben soll