Ein 19-Jähriger wird zum ranghöchsten Spieler in Dota 2

Ein Dota 2-Profi hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht, doch seine Leistung wird kontrovers diskutiert. Fans stellen die Echtheit seines Erfolgs infrage und kritisieren das aktuelle Rangsystem des Spiels

Welchen Meilenstein hat der Profi erreicht? Talon Esports Offlaner Ws hat es als erster Spieler in Dota 2 weltweit geschafft, 15.000 MMR zu erreichen. Auf Facebook teilt der junge Profi sein Profil, das den Wert von 15.007 MMR anzeigt.

Die eigentlich erfreulichen Nachrichten sorgen unter einigen Fans allerdings für Aufregung, da Nutzer die Echtheit dieser Leistung infrage stellen.

Profi soll sich Tokens zunutze gemacht haben

Warum zweifeln Spieler den Erfolg an? In einem Thread auf Reddit wird die Leistung des jungen Profis heiß diskutiert. Spieler kritisieren hierbei die aktuelle MMR-Inflation und die Rolle der Double Down Tokens in Dota 2.

Die Double Down Tokens ermöglichen es Spielern, ihre MMR in bestimmten Spielen zu verdoppeln, was dementsprechend zu schnellen Aufstiegen führt. Nutzer wie invokerzzv vermuten auf Reddit, dass Ws sich genau das zunutze gemacht haben soll, da er vor 1 1/2 Monaten noch 12.000 MMR hatte.

Spieler kritisieren hierbei allerdings nicht unbedingt den Profi, sondern vor allem das System rund um die MMR und fordern eine Veränderung.

Die MMR in Dota 2 funktioniert ähnlich wie in League of Legends. Was genau dahintersteckt, haben wir euch hier erklärt: League of Legends: Was ist MMR und wie findest du deins heraus?

Was fordern Spieler? Während viele Nutzer der Meinung sind, dass man Ws’ Leistung anerkennen sollte, fordern andere ein besseres Rangsystem für Dota 2. Vor allem die Nutzung der Double Down Tokens habe zu Schwankungen in den Platzierungen geführt. Gerade in höheren Rängen soll es so zu strategisch gezielten Einsätzen dieser Tokens kommen, um schneller aufsteigen zu können.

Spieler fordern daher eine Überarbeitung des Rangsystems, um eine gerechtere und fairere Rangstruktur zu erzielen.

Das ist nicht das erste Mal, dass Spieler sich über Dota 2 ärgern und Veränderungen fordern. Noch Anfang des Jahres forderten Spieler, dass Valve ein Third-Party-Tool verbieten solle, um das Spiel zu retten. Was das für ein Tool ist, lest ihr hier: DOTA 2: Software verschafft Gegner unfairen Vorteil – Denn sie wissen, welche Helden ihr am besten spielt