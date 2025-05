Erste Spieler haben das neue Doom schon vor dem offiziellen Release durch, loben das Spiel, aber haben eine Kritik

Eigentlich erscheint das neue Doom: The Dark Ages erst am 15. Mai 2025. Einige glückliche Spieler haben allerdings jetzt schon Zugang, weil ihre Versionen zu früh verschickt wurden. Den Shooter haben sie bereits durch und teilen ihre Erfahrungen.

Wer kann schon spielen?

Vorbesteller der Collector’s Edition und anscheinend auch der normalen, physischen Version von Doom: The Dark Ages für PS5 haben bereits in der Woche vom 5. Mai ihre Spiele zugeschickt bekommen.

Der offizielle Release ist eigentlich der 15. Mai, einige Fans konnten also bereits eine Woche vor dem eigentlichen Release spielen und haben das Spiel sogar schon durch.

Auch einige Reviewer hatten Vorab-Zugang und loben das Spiel mit einer starken Metacritic. Von den Spielern gibt es Zustimmung.

Das sagen die Spieler: Auf Reddit teilt ein Nutzer seine Erfahrung mit dem neuen Doom. Er schreibt:

Hey Leute, ich hatte Glück und habe die Collector’s Edition am 8. [Mai] bekommen und habe dieses unglaubliche Spiel gerade durchgespielt, was ein Trip.

Der Spieler gibt keine tieferen Einblicke in seine Erfahrungen, lobt aber einzelne Kämpfe und Design-Entscheidungen. Dazu liefert er haufenweise Screenshots und Cutscenes aus dem neuen Doom. Darum eine kleine Warnung: Wenn ihr keine Spoiler wollt, solltet ihr in dem Thread besser keine Links anklicken.

Zu sehen sind einige der Dämonen, gegen die ihr antreten werdet, Boss-Kämpfe, Story-Szenen sowie das Ende des Spiels mit einem unerwarteten Twist. In einem weiteren Thread warnt ein Nutzer vor den Spoilern und erhält die recht einstimmige Antwort ist in etwa: Oh nein, es gibt also Waffen und Dämonen! Was kümmern uns Spoiler bei Doom? Wir wollen reißen und zerfetzen! (via Reddit)

Wenn ihr euch tiefere Eindrücke zum neuen Doom ansehen wollt, findet ihr hier die Reviews unserer Kollegen:

Die physische Version ist „Materialverschwendung“

Ein Punkt stößt allerdings sauer auf. Selbst Besitzer der physischen Version vom neuen Doom müssen das Spiel offenbar herunterladen. Auf der Disk seien nur die notwendigen Daten, um den Download zu starten.

Um zu spielen, müsse man aber nochmal 80 GB aus dem Netz laden. Das sei eine „Materialverschwendung“, wenn eine Hülle samt Disk gar keine Funktion mehr habe. Immerhin ist der Preload allerdings schon gestartet, wie es aussieht (via Reddit).

Ein weiterer Kritikpunkt: der Preis. Doom: The Dark Ages kostet 80 Euro. Für viele Fans ist das zu viel und sie sagen, sie werden das Spiel einfach raubkopieren.

Spätestens ab dem 15. Mai könnt ihr euch selbst ein Bild von Doom: The Dark Ages machen. Der Shooter kommt mit dem klassischen „Doom Guy vs Dämonen“-Gameplay, haufenweise Waffen und einer gewohnt düsteren Welt.

Im Vergleich zu den Vorgängern fühlt sich The Dark Ages härter an. Selbst jemand mit Erfahrung in den Spielen kann durchaus ins Schwitzen kommen. Beim Gameplay gibt es allerdings eine große Änderung. Statt auf Geschwindigkeit und Geschick zu setzen, ist der Doomslayer in The Dark Ages deutlich robuster: In Doom Eternal war euer Slayer schnell und flink wie ein Kampfjet – Im neuen Doom seid ihr wuchtig wie ein Panzer