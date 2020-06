The Division 2 führt heute auf der PS4, der Xbox One und auf dem PC Wartungsarbeiten durch. Dabei gibt es eine Downtime, die Server gehen also für eine Weile offline. Erfahrt hier alles Wichtige zum Ablauf der Wartung und den Patch Notes.

Aktuell richten sich die Augen der meisten Agenten wohl auf das kommende große Title Update 10, doch auch bis dahin schraubt Massive noch fleißig an ihrem Spiel. So gibt es heute, am 2. Juni, erneut eine Wartung bei The Division 2.

Das sind heute die wichtigen Zeiten: Massive teilte traditionell bereits im Vorfeld zur Wartung mit, wie diese heute abläuft:

So soll die Maintenance pünktlich um 9:30 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Das ist auch gleichzeitig der Beginn des Server-Down. Die Division-2-Server gehen und bleiben nun mehrere Stunden lang offline.

Dauern werden die Wartungsarbeiten voraussichtlich 3 Stunden. In dieser Zeit kann kein The Division 2 gespielt werden.

Wenn keine Probleme auftreten, sollten die Server gegen 12:30 Uhr deutscher Zeit wieder online sein.

Mit der Downtime endet dann auch gleichzeitig die Wartung – um circa 12:30 Uhr.

Beachtet dabei: Die hier aufgeführten Zeitangaben können sich im Verlauf unter Umständen noch ändern oder verschieben. Besonders das Ende der Wartung kann durchaus etwas früher oder später kommen, als es im Vorfeld kommuniziert wurde.

Sollte sich heute etwas am Ablauf ändern, erfahrt ihr es hier bei uns auf MeinMMO. Wir halten diesen Artikel stets aktuell.

Wow, The Division 2 arbeitet wirklich an neuem PvE-Modus und mehr Story

Die Patch Notes – Was ändert sich heute? Die Patch Notes fallen heute übersichtlich aus und enthalten nur zwei Änderungen:

Ein Problem wurde behoben, wodurch Manhunt-Aktivitäten (Fahndung) für Besitzer des Grundspiels sichtbar wurden, nachdem sie die Server mit einem Warlords-Besitzer in der Party geswitcht hatten.

Ein Problem wurde gefixt, wodurch die Türen beim Schritt „Break Through the Black Tusk Forces“ im Rahmen der DARPA-Lab Hauptmission sich nicht öffneten.

Das Problem mit den Türen wurde bereits im Rahmen der letzten Wartung vom 26.05. angegangen, wurde dort aber offenbar nicht richtig gefixt.

Probiert das nächste große Update im Vorfeld aus: Übrigens, wenn ihr auf dem PC unterwegs seid, könnt ihr das kommende TU10 jetzt schon ausprobieren und euch selbst ein erstes Bild davon machen, was als Nächstes auf euch bei The Division 2 zukommt – und zwar auf den Test-Servern (PTS). Mehr dazu erfahrt ihr hier: The Division 2: Neuer Test für großes Title Update 10 startet – So macht ihr mit