Alles, was ihr an Baldur’s Gate 3 liebt, hat seinen Ursprung in einem anderen RPG, das auf Steam jetzt so günstig wie nie ist

Bevor Larian mit Baldur’s Gate 3 eines der besten Rollenspiele aller Zeiten entwickelt hat, legten sie das Fundament für den Erfolg mit einer anderen RPG-Reihe. Den ersten Teil könnt ihr euch jetzt so günstig wie nie sichern.

Was ist das für eine RPG-Reihe? Bereits seit 2002 entwickeln die Larian Studios Games für das Divinity-Universum, wobei sie munter zwischen Genres wechselten und der Erfolg erstmal ausblieb. Das änderte sich erst, als die Verantwortlichen rund um Studio-Gründer Swen Vincke von den üblichen Publisher-Partnerschaften Abstand nahmen und alles auf eine Karte setzten.

Über Crowdfunding und mit den eigenen Reserven finanzierten sie das Rollenspiel Divinity: Original Sin, das im Juni 2014 erschien und bereits viele der Qualitäten besaß, die einige Jahre später Baldur’s Gate 3 zu einem der besten Rollenspiele aller Zeiten machen sollten.

Zu diesen Qualitäten gehören das komplexe Rollenspielsystem, die launigen Rundenkämpfe, in denen man die Umgebung einbeziehen beziehungsweise manipulieren darf, sowie der enorme Grad an Freiheit, mit dem man die Welt erkunden und Aufgaben meistern kann.

Der Mix begeisterte ausreichend viele RPG-Fans, sodass die Entwickler etwa drei Jahre später die noch einmal in allen Bereichen deutlich ausgereiftere Fortsetzung Divinity: Original Sin 2 veröffentlichen konnten – die durch ihren Erfolg endgültig den Weg zu Baldur’s Gate 3 ebnen sollte.

Der Trailer zu Divinity – Original Sin 2:

Kein Einhorn entsteht aus dem Nichts

Warum war Original Sin wichtig für BG3? Wenn Branchen-Experten und andere Entwickler oder Publisher über Baldur’s Gate 3 sprechen, dann loben sie nicht nur die enorme Qualität des RPGs, sie betonen auch gerne, dass sich so etwas vielleicht nie wieder wiederholen lässt. Das jüngste Rollenspiel von Larian wird daher auch gerne als „Einhorn“ bezeichnet, weil so etwas normal einfach nicht vorkommt.

Ein wichtiger Grund dafür: Die Verantwortlichen von Larian haben zwar erst irgendwann nach der Fertigstellung von Divinity: Original Sin 2 mit der Entwicklung von Baldur’s Gate 3 angefangen, doch in Wahrheit baut BG3 auf einem Fundament auf, an dem die Entwickler bereits seit mindestens 2013 werkeln – nämlich in Form der Engine, die erstmals bei Divinity: Original Sin zum Einsatz kam.

Alle Lektionen, die man während dieser Entwicklung machte, kamen danach dem Nachfolger Original Sin 2 zugute. Von den Lehren, die man aus dieser zweiten Produktion ziehen konnte, profitierte dann schließlich Baldur’s Gate 3.

Welches andere Studio kann sich zehn Jahre Zeit nehmen, um – ohne Druck eines externen Geldgebers – ein funktionierendes RPG-Fundament über drei Spiele hinweg immer besser zu machen?

Vergleichbares findet man vielleicht noch bei den ganz Großen wie Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) oder Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption), die aufgrund ihres Erfolgs und Ansehens seit vielen Jahren ihre jeweilige Erfolgsformel immer weiter verfeinern können.

Lohnt sich Original Sin auch heute noch? Auch wenn D: OS nicht an die Qualität des Nachfolgers oder von Baldur’s Gate 3 herankommt und etwa beim Thema Humor, deutsche Lokalisierung, KI und Kamera Angriffspunkte bietet, findet ihr hier weiterhin ein tolles RPG, das euch prima 50+ Stunden unterhalten kann – und das in der Enhanced Edition von 2015, die auf Steam gerade nur 3,99 Euro kostet.

Noch mehr können wir euch den Nachfolger Divinity: Original Sin 2 empfehlen, der in Sachen Qualität gar nicht so weit von BG3 weg und auf Steam ebenfalls im Sale günstiger zu haben ist. Anders als beim ersten Teil handelt es sich bei den 13,49 Euro, die der Nachfolger aktuell kostet, aber nicht um einen historisch günstigen Preis. Der liegt laut steamdb.info bei 12,23 Euro.

Auf Steam finden sich natürlich noch sehr viel mehr spannende Rollenspiele, mit denen ihr euch prima die Weihnachtstage verfeinern könnt. Hach, noch einmal ein erstes Mal Witcher 3, Persona 5 und Nier: Automata spielen dürfen … das wäre was. Eine Liste mit zahlreichen Empfehlungen findet ihr hier: Die 14 besten Rollenspiele auf Steam