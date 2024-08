Jahre vor dem Erfolg von Baldur’s Gate 3 hätte der Larian-Chef fast hingeschmissen

Klar ist aber, dass Vincke mit Larian Konsequenzen daraus zog. Denn fortan vertrauten sie nicht mehr auf Publisher und übernahmen das Ganze einfach selbst. Sie wurden unabhängiger und finanzierten Spiele – wie auch Baldur’s Gate 3 – über Crowd-Funding. Das Meisterwerk, das am Ende dabei rausgekommen ist, gibt Larian und Vincke aber mehr als recht. Wäre auch schade gewesen, wenn wir dann nicht so seltene Enden wie das Raphael-Ende zu sehen bekommen hätten.

Was ist passiert? In einem Interview mit PC Gamer sprach der CEO von Larian, Swen Vincke, über die Entwicklung des Spiels und auch der vorangegangenen Spiele. Auch wenn einige durchaus erfolgreich waren, andere waren es nicht. Gerade Divinity 2: Ego Draconis hätte ein großer Durchbruch werden sollen, aber das blieb aus. Gründe dafür gab es gleich mehrere.

Inzwischen dürfte der Erfolg von Baldur’s Gate wohl bei jeder und jedem angekommen sein. Wenn man ein richtig gutes, modernes RPG spielen will, dann kommt man an Baldur’s Gate 3 einfach nicht vorbei. Doch dass wir das Spiel vielleicht gar nicht zu sehen bekommen hätten, das wissen nicht viele. Denn der Chef von Larian, Swen Vincke, hätte die Industrie beinahe verlassen.

