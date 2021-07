Dr Disprespect hat einen Highend-PC, den sich kaum jemand von euch leisten kann

Darum solltet ihr nicht so viel Geld ausgeben : Die wenigsten von euch werden so viel Highend-Hardware wirklich brauchen. Denn bereits mit dem Ryzen 9 3950X bekommt ihr einen aktuellen Highend-Prozessor von AMD, für welchen ihr mit etwa 400 Euro deutlich weniger zahlt als für den Threadripper. Für viele Gamer dürfte auch AMDs Mittelklasse-Prozessor, der Ryzen 5 5600 (X), völlig ausreichen.

Was würde die Hardware kosten? Addiert man die aktuellen Kosten der PC-Komponenten, dann bekommt man eine allgemeine Einschätzung, wie viel man für den Gaming-PC bezahlen müsste (via PCPartpicker.com ).

Welche Hardware steckt im Gaming-PC? In dem Video werden alle wichtigen Komponenten vorgestellt, die wir euch an dieser Stelle noch einmal einzeln auflisten:

