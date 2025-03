Eines der cleversten Rollenspiele soll für die GenZ fit gemacht werden, doch Fans spotten: „Die Witze schreiben sich von selbst“

Gleichzeitig kommen Spieler aber auch nicht umhin, eine gewisse Ironie festzustellen. Auf YouTube schreibt „eudgenius46“ etwa: „Der Leichnam der Arbeit des ursprünglichen ZA/UM, der von geldgierigen Geiern verschlungen wird, ist so ‚Disco‘ wie es nur geht, und ich bin froh, dass die neuen Leute hinter dem Steuer die Schrecken der Geschichte so gut verstehen, dass sie sich entschieden haben, sie zu verkörpern.“

Vielfach wird auch ein Zitat aus dem ursprünglichen Spiel wiedergegeben: „Das Kapital hat die Fähigkeit, alle Kritik in sich selbst aufzusaugen. Selbst diejenigen, die das Kapital kritisieren würden, verstärken es stattdessen.“ Für die Fans verdeutlicht das Zitat offenbar, dass Disco Elysium zu genau dem wird, was es ursprünglich kritisieren sollte.

Mit diesen Änderungen will man „den TikTok-Nutzer“ erreichen, bestehenden Fans aber gleichzeitig eine spaßige Alternative für unterwegs bieten. Die Handy-Version von Disco Elysium sei das, „was Hörbücher gerne wären“, so Narrative Lead Chris Priestman.

Was ist zum Spiel bekannt? Bei der Handy-Version von Disco Elysium handelt es sich nicht um einen einfachen Mobile-Port, sondern um eine „völlige Neuinterpretation.“ Wie die Verantwortlichen gegegnüber IGN verrieten, soll es neue 360°-Szenen geben, die den Spieler in die Mitte des Geschehens versetzen sollen.

Die ursprünglichen kreativen Köpfe hinter Disco Elysium sind zwar fort, ZA/UM hat aber noch die Rechte am Spiel – und die Community ist nicht immer glücklich darüber, wie sie eingesetzt werden. So warf man dem Studio erst kürzlich genau die Art von gieriger Kommerzialisierung vor, die im Spiel eigentlich kritisiert wird .

