Ein Spiel kritisiert aktiv den Kapitalismus – Jetzt verkaufen die Entwickler eine Mülltüte für 159 Euro und die Spieler fühlen sich verraten

Der vermutlich nächste Grund ist eine satirische Anspielung auf den Kapitalismus selbst. Eine Mülltüte, die man im Spiel vom Boden aufsammelt, um für einen Hungerlohn weiteren Müll und Flaschen einzusammeln und so ein wenig Geld verdienen zu können. Mit einer stylischen Präsentation, durch Models in Szene gesetzt und für knapp 160€ im Onlineshop, ist die Anspielung perfekt. Allerdings ist es keine reine Anspielung, sondern ein echtes Produkt, das man mit echtem Geld kaufen kann.

„Die letzte Tragetasche, die Sie jemals brauchen werden“, heißt es im Onlineshop des Entwicklers. Die Taschen seien aufgrund ihres Materials „unglaublich leicht und dennoch außergewöhnlich robust“, was vermutlich den hohen Preis rechtfertigen soll. Eine Luxus-Mülltüte für den gehobenen Fan. Spieler können kaum begreifen, was sich ZA/UM mit dieser Aktion gedacht hat.

Was ist das für ein Fanartikel? Es handelt sich um einen Artikel namens Eternal Carrier (auf Deutsch „Ewiger Träger“), den man derzeit im ZA/UM Atelier kaufen kann. Der Eternal Carrier ist eine Tragetasche im Stil einer Mülltüte, die an eine gelbe Plastiktüte in Disco Elysium angelehnt ist, mit welcher man im Spiel Flaschen und andere Gegenstände aus Mülleimern sammeln kann. Im Spiel findet man diese auf der Straße, in der Realität kann man sie nun für läppische 159 € online kaufen.

