„Diese Geschichte muss erzählt werden“: Die Macher der Avengers-Filme wollten den neuen gar nicht machen, doch der Schurke hat sie überzeugt

Was haben die Russo-Brüder über den kommenden Avengers-Film gesagt? In einem Interview mit omeleteve (via YouTube ) sprachen die Regisseure über Avengers: Doomsday. Dabei verrieten sie keine Story-Details zum Film, aber wie sie überhaupt dazu gekommen sind, zurückzukehren.

Das Besondere am Film ist der neue Schurke Dr. Doom, der nicht nur ziemlich bedrohlich ist , sondern von Robert Downey Jr. gespielt wird. Auch die Russo-Brüder sind wieder mit am Start und führen nach Infinity War und Endgame erneut Regie.

Um welchen Film geht es? 2019 erschien mit Avengers: Endgame der vorerst letzte Film der beliebten Heldentruppe von Marvel. In der Zwischenzeit erschienen zwar 13 Filme und unzählige Serien, doch auf einen neuen Auftritt der Avengers musste man lange warten. Nächstes Jahr ist es endlich so weit, und mit Avengers: Doomsday erscheint ein neuer Film, der viele Helden zusammenführt.

