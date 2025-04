Die Filme zu Herr der Ringe lassen ein wichtiges Detail aus, das erklärt, warum Gimli nach Bruchtal kommt

Gimli ist eine beliebte Figur in Herr der Ringe. Als Teil der Gefährten spielt er eine wichtige Rolle. Allerdings erwähnen die Filme nicht, warum der Zwerg eigentlich nach Bruchtal aufbricht, und dort einer der 9 Gefährten wird.

Gimli ist Teil der Gefährten aus Herr der Ringe, und schneidet in unserem Power-Ranking auch gar nicht schlecht ab. Wer jedoch dachte, dass der Zwerg einzig zur Bildung des Bündnisses nach Bruchtal kam, irrt sich.

Der Grund für die Reise ist weitaus düsterer. Sauron, der Herr über Mordor und Feind der freien Völker Mittelerdes, hat den Zwergen nämlich ein Angebot gemacht, das dringend mit Elrond besprochen werden musste.

Die Zwerge an Mordors Seite?

Wie sah das Angebot aus? In den Verfilmungen von Peter Jackson wird nicht erwähnt, dass Sauron einen Boten zum Reich der Zwerge schickte. Dort herrschte König Dáin II., der sich die Nachricht des dunklen Herrschers anhörte.

Sauron bot den Zwergen seine Freundschaft an und wollte sich mit ihnen verbünden, um gegen den Rest von Mittelerde zu kämpfen. Allerdings waren die Zwerge wenig empfänglich für das Angebot. Sie wussten, was auf dem Spiel stand und verstanden, dass Mittelerde in großer Gefahr schwebte.

Außerdem hörten sie von Saurons Boten, dass ein Hobbit namens Beutlin gesucht wurde, weil er den „Einen Ring“ bei sich haben soll. Mit diesen Informationen und großem Misstrauen gegenüber Sauron schickte der Zwergenkönig Gimli und seinen Vater Glóin nach Bruchtal.

Dort sollten sie mit Elrond sprechen und ihn nach seinem Rat fragen. Zu einer ähnlichen Zeit trafen auch Frodo und die Hobbits in Bruchtal ein, genauso wie Delegationen anderer Völker, etwa der Elben oder Menschen.

Bilbo Beutlin, der ebenfalls in Bruchtal angekommen war, wurde gewarnt, dass er von den Mächten Mordors gesucht wurde. Nun erfuhren alle, dass Sauron über den Verbleib seines „Einen Ringes“ Bescheid wusste.

Elrond beschloss, einen Rat einzuberufen, bei dem entschieden werden sollte, wie mit dem Ring zu verfahren sei. Bei der Besprechung, wie sie auch in den Filmen zu sehen ist, war Gimli dann dabei und schloss sich kurz darauf den Gefährten an.

Ohne die Entscheidung, das Angebot Saurons abzulehnen, hätte das Schicksal von Mittelerde wohl anders ausgesehen. Elrond wäre nicht derart früh gewarnt worden, und wer weiß, ob die Gemeinschaft des Ringes überhaupt ins Leben gerufen worden wäre. In der großen Menge an Szenen ist dieses Detail in den Filmen wohl einfach zugunsten wichtigerer Momente weggelassen worden.