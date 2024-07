Die 10 besten 7 vs. Wild Teilnehmer im Power-Ranking

Bevor die 4. Staffel von 7 vs. Wild anfängt, werfen wir noch mal einen Blick auf alle vergangenen Kandidaten. MeinMMO-Autor Cedric listet auf, wer seiner Meinung nach die besten 10 Kandidaten von 7 vs. Wild aus allen Staffeln waren.

7 vs. Wild hat sich über die Jahre weiterentwickelt und auch die Teilnehmer wurden immer unterschiedlicher. Während es am Anfang nur Freunde von Gründervater Fritz Meinecke waren, waren inzwischen schon Teilnehmer aus allen möglichen Rubriken mit dabei.

Viele Teilnehmer, die vor der Ausstrahlung einer Staffel noch schlecht geredet wurden, überraschten dann doch die Zuschauer mit ihren Fähigkeiten. Unser „7 vs. Wild“-Experte Cedric hat ein Ranking der 10 besten Kandidaten von 7 vs. Wild erstellt, das sich vor allem auf ihre Leistung in der Show bezieht und natürlich etwas augenzwinkern du verstehen ist.

Hat er es in die Top-10 geschafft? Jens „Knossi“ Knossalla war schon zweimal bei 7 vs. Wild dabei:

Platz 10 Papaplatte

Teilnahme: Staffel 3

Platzierung: Gewinner der Staffel

Kevin „Papaplatte“ Teller ist genau wie sein Teampartner Reeze ein Überraschungssieger der 3. Staffel von 7 vs. Wild. Das Durchhaltevermögen und die geistige Fitness halfen dem Content Creator zum Sieg der Staffel.

Die in der Vorbereitung erlernten Fähigkeiten versucht er bestmöglich umzusetzen, außerdem motivierte er seinen Teampartner nicht nur zum Sieg, sondern auch dazu, nicht immer nur im Shelter herumzuliegen.

Platz 9 Joris

Teilnahme: Staffel 2 durch Wildcard

Platzierung: 2. Platz

Joris „joris_rdy“ kam durch die Wildcard für Zuschauer in das Format. Vorab versprach er, den Zuschauern viel zu erklären und das tat er auch in seinen insgesamt über 21 Stunden Filmmaterial. Fast ungeschnitten kann man diese im Uncut-Format der Serie auf YouTube sehen, falls euch seine Erklärungen in der Show nicht gereicht haben sollten.

Auch wenn er Schwierigkeiten hatte ein Feuer zu machen, schaffte er die Aufgaben ohne Probleme. Er schnitt dabei sogar so gut ab, dass er auf dem 2. Platz vor Gründervater Fritz Meinecke landete. In der Wildnis selbst schien er wenig Probleme zu haben. Seine mentale Verfassung war wohl sein größter Gegner bei 7 vs. Wild.

Platz 8 Survival Mattin

Teilnahme: Staffel 1 und 3

Platzierung: 2. Platz in Staffel 1, ausgeschieden an Tag 3 in Staffel 3

Martin „Survival Mattin“ Rudloff hat das Wort Survival bereits im Namen. In Staffel 1 saß er mal eben 7 Tage einfach so rum und versuchte viele der Aufgaben nicht mal. Trotzdem schaffte er es erfolgreich auf den 2. Platz und überlebte die 7 Tage, wenn auch nicht ohne mentale und gesundheitliche Schwierigkeiten.

In Staffel 3 war seine Leistung gemeinsam mit der von Fritz Meinecke dann eher dürftig. Schon vor der Wassersuche machte ihm die Gesundheit zu schaffen und auch als das Wasser fehlte, war er nicht gerade erpicht darauf, noch einmal weiterzuziehen, um neues Wasser zu finden.

