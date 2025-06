Die neuste Klasse in Diablo Immortal gehört zu den beliebtesten der Reihe, aber in Diablo 4 war sie grauenhaft

In Diablo Immortal kommt eine neue Klasse ins ARPG, die zwar zu den beliebtesten der Reihe gehört, in Diablo 4 aber weniger Freunde hat.

Um welche Klasse geht es? Die Entwickler von Diablo Immortal haben vor Kurzem die neue Druidenklasse für das Spiel vorgestellt. Der Druide soll ab dem 3. Juli zu den anderen Klassen im ARPG stoßen und ab dann spielbar sein.

Druiden gehören einfach zu Diablo und genießen bei den Spielern eine große Beliebtheit. Grund dafür ist zum einen die hybride Spielweise, die es erlaubt, zwischen der Menschen-Form und der Tier-Form zu wechseln.

Auch die Verwendung von Naturmagie und die Befehlsgewalt über Tiere zeichnen die Klasse in Diablo allgemein aus und finden sich genau wie das Formwandeln auch in Diablo Immortal wieder.

Doch in Diablo 4 war die Klasse alles andere als ein Fan-Favorit. Schon von Anfang an galt sie in der Level-Phase als zäh und anderen Klassen unterlegen. Nur starke Items im Endgame brachten sie auf das richtige Niveau.

Der ständige Wechsel zwischen den Formen störte dazu noch die „Power Fantasy“, als mächtiges Tierwesen, die Welt zu bereisen. Neben Balance-Problemen gerade zum Start war auch die Wahl des Körpertyps, mit kräftigem Körperbau, einigen Spielern ein Dorn im Auge.

Hier seht ihr die Klasse im Trailer:

Als Wolf oder Bär gegen die Feinde

Was kann der Druide in Diablo Immortal? Als Gestaltwandler kann der Druide in Diablo Immortal gleich aus verschiedenen Formen wählen. Die Erste ist die Werwolf-Form, die den Charakter in einen schnellen Werwolf verwandelt, der sich auf Feinde stürzt und diese mit einer Reihe von Klauenangriffen attackieren kann. Seine Angriffe können Blutungseffekte bei den Gegnern auslösen.

Die zweite Form ist die Werbär-Form. Der Werbär ist ein tankiger Zeitgenosse, der nahe Gegner betäubt und widerstandsfähiger gegen eingehenden Schaden und Fähigkeiten ist. Der Bär ist nicht so agil wie der Wolf, seine Angriffe sind aber wuchtiger und verursachen AOE-Schaden sowie Rückstoß.

Neben der Gestaltwandlerei kann der Druide auch gleich drei verschiedene verbündete Wildtiere in den Kampf schicken. Der Wolf und der Bär sind dabei ähnlich fähig wie ihre Wer-Form und haben ebenfalls entsprechende Angriffe. Dazu kommen noch die Eichen-Weisen, die als Schutzgeister Projektile auf Gegner feuern und auf Kommando explodieren können, um zusätzlichen Schaden zu verursachen und Feinde zu immobilisieren.

In seiner normalen Form kann der Druide Naturmagie wirken und unter anderem Feinde mit Feuer-Tornados angreifen, die sie auch heranziehen. Als weitere Fähigkeit steht ihm etwa ein Erdbeben zur Verfügung, das Flächenschaden verursacht und Feinde in die Luft fliegen lässt. Alle Angriffe und Effekte erklären die Entwickler auf Blizzard.com.

Obwohl der Druide keine beliebte Klasse in Diablo 4 war, klingt die Klasse in Diablo Immortal genau nach dem, was sich Fans für einen waschechten Druiden wünschen dürften. Wie sich die Klasse spielt, können alle Spieler ab dem 3. Juli 2025 herausfinden. Bis dahin könnte euch dieser Manga interessieren: Diablo 4 arbeitet mit dem Manga zusammen, der Dark Souls inspiriert hat