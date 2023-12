Anlässlich der Game Awards gibt es Diablo 4 auf Steam gerade zum Tiefstpreis

Diablo 4 hat am 5. Dezember mit Patch 1.2.3 neue Endgame-Inhalte erhalten. Dafür sollte euer Charakter eigentlich top in Form sein, doch stattdessen sorgt ein Bug für ungeplante Nerfs, welche den Fortschritt ab Level 50 betreffen. Was es damit auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen:

MMORPG auf Steam kriegt das, was sich WoW-Fans wünschen: Eine bessere Engine – Zeigt im Trailer den neuen Look

Starfield, das zwar in der begehrten Kategorie “Spiel des Jahres” nicht berücksichtigt wurde, aber noch eine Chance als „bestes Rollenspiel“ hat, ist mit 30 % Rabatt auf Steam ebenfalls so günstig wie noch nie bei offiziellen Händlern.

Neben Diablo 4 sind allerdings auch einige Highlights der letzten Jahre reduziert. So ist etwa das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits um 50 % reduziert. Bei den Kollegen von GamePro erhielt der „spielbare Pixar-Film“ eine Wertung von 87 Punkten. Bei den Game Awards 2021 war es als Bestes Indie-Spiel und als bestes Indie-Debut ausgezeichnet worden.

Was ist das für ein Deal? Diablo 4 ist auf Steam derzeit um 40 % reduziert und kostet nur 41,99 € statt 69,99 €. Laut SteamDB ist das bislang der günstigste Preis, zu dem das Action-RPG auf der Plattform zu haben war. Wer beim Herbst-Sale nicht zugeschlagen hat, bekommt nun also nochmal die Chance.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Besonders günstig ist im Moment auch Diablo 4, welches erst kürzlich auf Steam angekommen ist . Bei den Game Awards ist das ARPG in den Kategorien „Innovation im Bereich Barrierefreiheit“ und „Bestes Multiplayer-Spiel“ nominiert (via GamePro ).

Was ist das für ein Sale? In der Nacht des 7. Dezembers 2023 finden die Game Awards statt. Anlässlich der Show sind auf Steam derzeit einige der nominierten Spiele sowie Gewinner der Vorjahre stark reduziert. Mehr zu den Game Awards selbst erfahrt ihr bei den Kollegen von GamePro .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to