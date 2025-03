Spieler wird in Diablo 4 gekickt, weil sein Level zu niedrig ist – Erteilt der Gruppe eine Lektion in Demut

Ein Spieler wollte sich einer Gruppe für einen Gruben-Run in Diablo 4 anschließen, wurde aber abgelehnt – und bewies den anderen, dass Arroganz manchmal der Endgegner ist.

Das ist die Funktion der Grube: In der Grube schaltet ihr weitere Qual-Stufen in Diablo 4 frei. Mit ihren vielen Stufen stellt die Aktivität gleichzeitig eine gute Methode dar, die Stärke von Builds im Endgame zu testen. Experten, wie etwa Rob, nutzen sie für ihr Theorycrafting, das als Grundlage für unsere Tier List dient.

Ein Spieler berichtet auf Reddit, dass er von anderen Spielern aus der Gruppe gekickt wurde. Sein Level war den anderen für die Grube offenbar nicht hoch genug. Nachdem er doch noch die Chance bekommen hatte, mitzuspielen, mussten die anderen lernen, dass ein hohes Level nicht alles ist.

„PS: Seid nicht so ein Typ“

Was ist dem Spieler passiert? In seinem Reddit-Post erzählt MontyGames101, dass er nach einer Gruppe gesucht hat, um die Grube unter Stufe 120 anzugehen. Zum Vergleich: Die stärksten Builds schaffen laut Robs Einschätzung in seinem Google Doc Stufe 140. Der Spieler findet eine Gruppe, wird jedoch mehrmals gekickt.

Beim dritten Versuch fragte er nach dem Grund. Die Antwort: Sein Level sei „zu niedrig“. Dabei war er mit seinem Barbaren bereits auf Level 230. Als er erklärte, dass er Stufe 120 locker packt, bekam er als Antwort vom Gruppen-Lead: „Na dann, schauen wir mal ;)“

So bekam die Gruppe eine Lektion in Demut: Auf dem halben Weg durch die Grube sei der Spielercharakter des Gruppen-Leads gestorben – der Rest der Gruppe und auch MontyGames101 nicht. Daraufhin bot MontyGames101 an, die Gruben-Stufe herunterzustellen, falls der Lead das möchte. Doch statt einer Antwort wurde er einfach wortlos gekickt.

In seinem Reddit-Post schreibt er, dass sich das verdammt gut angefühlt hat. Er merkt an, dass man keinen Spieler aufgrund seines Levels unterschätzen sollte. Der Nutzer endet seinen Beitrag mit: „PS: Seid nicht so ein Typ.“

Das zeigt, dass nicht allein das Level über die Stärke eines Spielers in Diablo 4 entscheidet. Der Gruppenleiter ließ sich von seiner Arroganz blenden und bekam zu spüren, was es bedeutet, vorschnell beurteilt und unterschätzt zu werden.

Ob der Gruppen-Lead erkannt hat, dass er hier einen Fehler gemacht und zu schnell geurteilt hat, werden wir vermutlich nicht erfahren. Apropos Fehler einsehen: Blizzard hat kürzlich ein Eingeständnis gemacht. Der Kuriositätenhändler war einst eine der besten Anlaufstellen für Loot – bis er in Season 7 generft wurde. Und Blizzard gibt zu, dass sie einen Händler in Season 7 von Diablo 4 zu stark generft haben.