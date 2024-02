Diablo 4: Spieler warnt vor einem Fehler, um Items zu verbessern, verschwendet wertvolle Materialien

In Diablo 4 gehört es dazu, Items zu verbessern, damit sie zu dem Build passen. Ein Spieler warnt jetzt vor einem Fehler beim Crafting, den er selbst nach 260 Spielstunden herausgefunden hat.

Um eine gute Ausrüstung in Diablo 4 zu haben, kommt man oftmals nicht drumherum, an den Items zu schrauben, die man so findet. So könnt ihr in etwa Aspekte von Items austauschen. Dabei müsst ihr beachten, dass man Aspekte zwar extrahieren kann, diese aber nur einmalig in ein neues Item einsetzen kann.

Eine andere Möglichkeit, die Items für den Build anzupassen, ist das „Rollen“ von Affixen. Beim Okkultisten könnt ihr Items verzaubern und dadurch Affixe gegen andere ersetzen. Jedoch gibt es da Unterschiede – und die sind einem Spieler erst aufgefallen, nachdem er viele Materialien verschwendet hat.

Erst „Rollen“, dann Aspekt einprägen

Vor welchem Fehler warnt er? Auf Reddit schreibt der Nutzer „bewareofbananapeel“ am 25. Februar, er hat seine Items „so falsch gerollt.“ Er hoffe, dass er mit seinem Beitrag anderen Spielern helfen kann. Nach 260 Stunden in Diablo 4 habe er herausgefunden, dass es einen wichtigen Unterschied beim Verzaubern („Rollen“) von Items gibt.

Bei dem Verzaubern hat er Materialien verschwendet, weil er zahlreiche „orangefarbene Gegenstände neu gerollt“ hat, schreibt er im Kommentar. Offenbar hat er immer erst einen Aspekt eingeprägt, bevor er die Items verzaubert hat, damit sie zu seinem Build passen. Durch den Aspekt ändert sich die Seltenheit des Items allerdings und es wird zum orangefarbenen Legendary.

Wieso hat er wertvolle Materialien verschwendet? In seinem Beitrag stellt der Nutzer fest, dass es „günstiger“ ist, gelbe Items zu rollen. Prägt man jedoch einen Aspekt in das gelbe Item, wird es zu einem selteneren Item. Dadurch steigen die Materialien an, die man für das Verzaubern benötigt.

In unserem Beispiel seht ihr den Unterschied der Materialkosten. Für das Verzaubern eines gelben Items sind keine Teufelsrosen notwendig, für das Verzaubern des Legendarys schon:

Beim Okkultisten verzaubert ihr Items, um neue Affixe auszuwürfeln. Dabei ist die Seltenheit des Items entscheidend für die Materialkosten.

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren finden sich mehrere Nutzerinnen und Nutzer, die sich für den Hinweis bedanken, da sie das ebenfalls nicht wussten. Jemand schreibt: „Warte, du kannst von gelb auf orange aufrüsten???“

Ein Nutzer gibt im Kommentar den Tipp, die Items erst nach dem Rollen beim Schmied zu verbessern, weil ein neues Affix, das das Rollen bringt, auch noch verbessert werden kann.

Ein Nutzer schreibt an, er braucht sich nicht schlecht fühlen. Er selbst habe erst 2 Wochen nach Start der 2. Season herausgefunden, dass man einen neuen Aspekt einprägen kann, wenn ein Item bereits einen hat. Jemand antwortet: „Hey, das habe ich erst letzte Woche gelernt.“

In Season 3 kam eine weitere Crafting-Option in Diablo 4 hinzu. Seit dem Patch 1.3.2 könnt ihr nicht mehr nur Items verzaubern und Aspekte einprägen, sondern selbst Uber Uniques herstellen. Spieler haben jedoch so ihre Zweifel an dem neuen System: Diablo 4: Spieler zweifeln an neuem Crafting-System für Uber Uniques – sagen, das wird eh niemand nutzen