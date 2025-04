Spieler lernt coden und baut eine App, um sich in Diablo 4 Zeit und „mentale Energie“ zu sparen

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Die Community von Diablo 4 diskutiert immer wieder über Meta-Builds. Manche feiern die übermächtigen Builds, mit denen sich Bosse auf Qual-Stufe 4 quasi per Knopfdruck erledigen lassen. Andere gehen bewusst einen anderen Weg und verzichten auf die Builds, die zur Meta zählen, und stellen fest: Der Content in Diablo 4 hat tatsächlich Mechaniken . Sie haben sie vorher nur nicht gesehen.

In den Kommentaren äußert die Community viel Lob, aber auch Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Seine Website kommt insgesamt gut an. Viele schreiben, dass sie besonders auf mobilen Geräten gut aussehe und übersichtlich wirke.

Was gibt es auf seiner Website? Auf seiner Website Lexi.gg konzentriert Pitasso sich auf Tier Lists, Meta-Builds und hilfreiche Übersichten zu Uniques und legendären Aspekten. Die Builds stammen unter anderem von bekannten Experten und Creators, die als Quelle angegeben sind, erklärt er im Kommentar. Ein eigener Build-Planner sei bereits in Arbeit.

Wofür sind die Websites? In Diablo 4 gibt es sechs Klassen – und jede davon bringt verschiedene Skills mit. Kombiniert mit legendären Aspekten und Items, entstehen daraus die verschiedensten Builds. Wer da den Überblick behalten will, greift gern auf externe Tools zurück. Auf den gängigen Websites findet man unter anderem:

Viele Spieler planen ihre Builds in Diablo 4 mit Websites und holen sich Inspiration in Meta-Listen. Ein Spieler fand das alles zu umständlich – und hat kurzerhand selbst etwas Eigenes gebaut.

