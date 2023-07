Lästiger Bug in Diablo 4 sorgte für Spam: „Bekomme stündlich Anfragen“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wer LetsHugo ist und wie er so berühmt auf Twitch werden konnte.

Auch auf Twitter merken einige Nutzer an, dass sie Nachrichten- und Freundschaftsanfragen dieser Art bekommen haben. Andere schreiben, dass der Bug dafür sorgen könnte, dass die Spieler weiterhin Anfragen bekommen werden, da die IDs schließlich gesammelt worden sind (via Twitter ).

Einzelne Nutzer kommentieren, dass das nur passiere, wenn man bereits Gold gekauft habe. Andere schreiben, dass sie auch schon Anfragen bekommen haben, ohne jemals Gold gekauft zu haben. So schreibt proshooty dazu: „Ich bekomme diese und habe noch nie Gold gekauft oder eine Website zum Goldankauf besucht.“ (via Reddit ).

Was waren das für Anfragen? Die Nutzer, von denen die Anfragen kamen, standen alle mit Gold-Verkäufen in Verbindung. In einem Subreddit des Spiels postete der Nutzer u/FPS_Casey ein Bild von den Freundschaftsanfragen im Spiel. Alle davon kamen von Nutzern, die GoldTrade hießen, nur mit jeweils anderen Nummern.

Bald steht in Diablo 4 Season 1 an . Hier seht ihr einen Trailer:

Was war das für ein Bug? Ein Fehler in der Benutzeroberfläche hat offenbar seit dem Release von Diablo 4 dazu geführt, dass Spieler zahlreiche Anfragen erhielten. Ihre Battle.net-ID war für alle Spieler sichtbar, sodass die Personen ganz einfach hinzugefügt und angeschrieben werden konnten.

