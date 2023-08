Diablo 4 plant schon die nächsten Patches nach 1.1.1, bringen wichtige Fixes, kommen bald

In Diablo 4 konnte Patch 1.1.1 einige der großen Knackpunkte von Season 1 angehen. Doch trotz der Aufräum-Aktion von Blizzard gibt es dennoch Bugs, die den Spielern den Spaß beim Zocken vermiesen. Jetzt wurde ein neuer Patch angekündigt und dieser kommt bald.

Um welchen Patch handelt es sich? Blizzard hatte am 08. August seinen großen Rettungspatch 1.1.1 auf allen Servern von Diablo 4 aufgespielt. Dieser sollte grundlegende Veränderungen im Hack&Slay durchführen. Trotz der allumfassenden Anpassungen gibt es immer noch Bugs in Sanktuario und Spieler fragen sich, wann ein weiterer Patch folgen wird.

Lange müssen die Fans hier nicht auf die neuen Patches warten, denn der Community-Manager von Diablo 4, Adam Fletcher, hat ungenau offenbart, wann Patch 1.1.2 und 1.1.3 veröffentlicht werden.

Wann kommt Patch 1.1.2? Zuerst ist Patch 1.1.2 (via twitter.com) an der Reihe und dieser wird laut Adam Fletcher „sehr bald“ folgen. Es ist jedoch nicht klar, wann genau dieser Patch veröffentlicht werden sollte. Dieser Patch wird laut Angaben die Quest „Fury against Fate“ fixen. Wir schätzen den Release entweder in der kommenden oder der darauffolgenden Woche ein.

Sollte das jedoch nicht genug sein, gibt es schon Pläne für einen weiteren Patch. Dieser lautet 1.1.3 und lässt auch nicht lange auf sich warten.

Wann kommt Patch 1.1.3? Adam Fletcher hatte im Blizzard-Forum auf einen Post geantwortet, bei dem es vorwiegend um das Problem eines Quest-Bugs ging. Dieser Bug sorgt dafür, dass ihr wichtige Quests wie die des Druiden und seinen Opfergaben nicht anbieten könnt. Daraufhin antwortete Adam wie folgt:

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir wissen, dass es eine sehr kleine Gruppe von Spielern gibt, die in einen Zustand geraten sind, in dem sie bestimmte Quests nicht starten/beenden können. Dies ist einer dieser Fälle. Das Team steht vor einer Lösung, die jedoch in (Patch) 1.1.3 enthalten sein wird. Ich weiß, das hört sich vielleicht etwas weit hergeholt an, aber es sollte in den nächsten Wochen so weit sein. Ich wollte dies nur Spielern mitteilen, bei denen dieses Problem bei einigen Quests auftritt. via forums.blizzard.com

Genauer geht Adam Fletcher aber nicht auf das Update ein. Welche weiteren Änderungen mit Patch 1.1.3 folgen werden und wann dieser genau veröffentlicht wird, bleibt bislang ein Rätsel. Aber immerhin wissen die Fans nun, dass das Problem der Quests bald der Vergangenheit angehören wird.

Blizzard ist eifrig hinterher, Diablo 4 zu einem besseren Ort zu machen. Sogar die Droprate eines der besten Items in Season 1 wurden verbessert und das in einem kürzlich veröffentlichten Hotfix.