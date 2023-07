„Fühlt sich nutzlos an“: Spieler in Diablo 4 kritisieren die wichtigsten Skills für jede Klasse, schlagen Verbesserung vor

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Dabei solle der Schaden nicht mal ansatzweise so hoch wie der von den Kernfertigkeiten sein. Es ginge vielmehr darum, kleinere Gegner mit nur 2-3 Schlägen zu besiegen. Es fühle sich einfach schlecht an, ein Drittel seiner Energie oder seines Manas zu nutzen, nur um einfache Gegner mit einer Kernfertigkeit zu killen.

Was sind mögliche Lösungen? Der Community zufolge müsse Blizzard an mehreren Punkten arbeiten, damit die einzelnen Fertigkeiten mehr nützen und das Spielen der einzelnen Klassen somit wieder mehr Spaß machen würden.

Hier besteht allerdings nicht das Problem der Energiekosten, denn die Basisfertigkeiten generieren Geisteskraft. Das Problem seien hier vielmehr bei der Abklingzeit. Der Druide fühle sich so langsam an, weil der Spieler zwischen Basis- und Kernfertigkeiten wechseln müsse.

Was ist das Problem? In einem Thread im reddit-Forum mit über 7.200 Likes beschwert sich ein Spieler über die Zauberer- und Jäger-Klasse. Er sei von beiden gelangweilt, weil das Mana bzw. die Energie ständig leer sei (via reddit.com ).

