Diablo 4: Spieler ärgern sich über eine Beschränkung, die sie für nutzlos und nervig halten

In Diablo 4 ploppen zahlreiche blaue Ausrufezeichen auf, hinter denen mal mehr, mal weniger spannende Nebenquests stecken. In vielen Spielern herrscht der Drang, möglichst alle Nebenquests zu erledigen. Während sie die Hauptquest absolvieren, sammeln sie schon einmal alle Nebenquests ein, denen sie begegnen. Doch Blizzard legt ihnen dabei Steine in den Weg.

Was ist das Problem? Blizzard hat ein Maximum an Nebenquests eingebaut, die wir gleichzeitig aktivieren können. Momentan könnt ihr insgesamt 20 Nebenaufgaben zeitgleich annehmen. Wollt ihr die 21. annehmen, erscheint ein Textfeld, das euch auf euer Limit an Nebenquests hinweist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das ist für viele Spieler deshalb so nervig, weil sie während des Verlaufs der Hauptquest keine weiteren Nebenquests annehmen können und deshalb blaue Ausrufezeichen ignorieren müssen.

Noch schlimmer ist es, dass in bestimmten Gebieten questrelevante Gegenstände droppen können, die eine Nebenquest auslösen würden. Diese Gegenstände müssen dann auf dem Boden zurückgelassen werden, was das Herz jedes Loot-Sammlers bluten lässt.

Mit einem aufgeräumten Inventar müsst ihr zumindest keinen normalen Loot mehr liegen lassen:

Und das kann sogar dazu führen, dass einige Nebenquests gar nicht beendet werden können. AMerexican787 berichtet davon, dass er in einer Nebenquest ein Mädchen zu ihrem alten Bauernhof begleiten musste.

Auf halbem Weg droppt ein Questitem, das zur Erfüllung der aktuellen Quest benötigt wird. Doch er war bereits am Limit und konnte den Gegenstand deshalb nicht aufheben. Doch das Triggern der zweiten Quest wird benötigt, um die ursprüngliche Quest zu beenden.

Eine besonders spannende Nebenquest hat euch MeinMMO hier rausgesucht:

Eine der besten Quests in Diablo 4 könnt ihr leicht verpassen, wenn ihr zu schnell levelt

Außerdem gibt es Questgeber, bei denen sich plötzlich mehrere neue Nebenaufgaben ergeben. So hatte ein User eine Quest eines NPCs erledigt und wollte die Belohnung abholen, doch danach hatte derselbe Auftraggeber zwei neue Quests für ihn.

Wie viele Quests können zeitgleich erledigt werden? Ihr könnt maximal 20 Nebenaufgaben auf einmal annehmen. Es gibt laut Ersteller des Posts insgesamt 213 Nebenquests, weshalb wir nicht einmal zehn Prozent aller Nebenaufgaben auf einmal annehmen können.

Einige Spieler verteidigen Blizzards Entscheidung

In der Community gibt es aber auch ein paar Gegenstimmen, die das Maximum an Nebenaufgaben nachvollziehen können. Einige Spieler sind der Ansicht, dass man die Quests nicht einfach wie „Süßigkeiten in sich hineinstopfen sollte“.

Einige User schreiben:

willett_art: „Iss auf, was schon auf deinem Teller ist.“

Volvy: „Er muss seinen faulen Hintern hochbekommen und anfangen die Quests zu erledigen, anstatt sie wie Süßigkeiten zu sammeln und den Mist in sich hineinzufressen.“

GruulNinja: „Warum erledigst du sie nicht einfach?“

Auf den letzten Kommentar antwortet ein User, dass er die Nebenaufgaben nicht erledigt, um Zeit zu sparen. Viele Spieler hetzen sich zunächst durch die Kampagne durch, um beispielsweise das Pferd auf schnellstmögliche Weise zu erhalten. Dadurch können sie sich viel schneller in Diablo 4 fortbewegen.

Wie ihr an das Reittier kommt, verrät euch MeinMMO hier: Diablo 4: Reittier mit Quest freischalten – So löst ihr „Donans Gefallen“