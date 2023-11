Diablo 4 bringt Hotfix für das aktuelle Event, damit ihr endlich den XP-Bonus erhaltet, den Blizzard versprochen hat

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Dieser Hotfix wurde einige Stunden später veröffentlicht. Ihr sollt jetzt wie versprochen einen XP-Bonus von 35 % erhalten. Fletcher fügte in einem Beitrag auf Twitter jedoch an, dass die Tooltip-Anzeige im Spiel weiterhin 25 % anzeige, weil das nicht mit einem Hotfix behebbar sei.

In Folge der Twitter-Posts reagierte Adam Fletcher, der globale Community-Development-Director von Diablo bei Blizzard, und kündigte einen Hotfix an (via Twitter ).

Wieso gab es jetzt den Hotfix? Wie von Spielern auf X.com (ehemals Twitter) berichtet wurde, gab es einen Fehler bei dem XP-Bonus. Statt des von Blizzard versprochenen 35%-Boost gab es nur 25 % zusätzliche Erfahrungspunkte – also wie beim letzten „Segen der Mutter“-Event im September (via Twitter ).

