Diablo 4 bringt heute weitere Server-Wartung, Spieler fragen Blizzard nach Patch Notes

Diablo 4 plant heute weitere Wartungsarbeiten an den Servern. Spieler fragen sich, ob es Patch Notes gibt und Blizzard antwortet darauf.

Was passiert heute? Am heutigen Dienstag kann es in den Abendstunden zu Verbindungsabbrüchen und Login-Problemen bei Diablo 4 kommen. Das Team wird am Spiel arbeiten und kündigt dafür extra ein Zeitfenster für die Wartungsarbeiten an. Bereits gestern, am Montag, gab es schon mehrstündige Arbeiten.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht, was ihr zu den Uhrzeiten der Wartungsarbeiten wissen müsst und was Blizzard zum „großen Patch“ sagt.

Wartungsarbeiten am 27. Juni mit Server-Down?

Wann sind die Arbeiten? Ab 18:30 beginnen die heutigen Wartungsarbeiten und sollen bis 23:00 Uhr dauern. Wie gravierend sie euer Spiel-Erlebnis beeinflussen, wird sich noch zeigen. Am Montagabend konnten viele Spieler im vierstündigen Zeitfenster problemlos zocken.

Blizzard schreibt im Kommentar zum heutigen Termin (via battle.net): „In diesem Zeitraum kann es zu Einschränkungen und Verbindungsabbrüchen kommen. Ein erneuter Login sollte jedoch möglich sein.“

Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Server also nicht komplett down gehen.

„Wo bleiben die Patch Notes?“ Obwohl es sich bei den Terminen vom 26. und 27. Juni nur um Wartungsarbeiten handelt, fragen Spieler in den sozialen Netzwerken nach Patch Notes. Der Community Development Director von Diablo 4, Adam Fletcher ( PezRadar ), antwortet auf Twitter auf eine dieser Fragen.

Ein Nutzer schreibt, dass sich die Community ziemlich alleingelassen fühlt und ob es Neuigkeiten zum Patch gäbe. Oder Patch Notes. Darauf antwortet Fletcher, dass es keinen Patch gab. Er erklärt aber dazu:

„Naja, wir veröffentlichen keine Patch Notes, wenn es keinen Patch gibt. Der Beitrag, auf den ich antworte, behauptet, dass ein Patch ohne Notes erschienen sei. Wir haben vor ein paar Wochen erwähnt, dass wir an einem größeren Patch in den nächsten Wochen arbeiten.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wann das große Update kommen wird, will PezRadar nicht mit einem konkreten Datum benennen, damit niemand enttäuscht wird. Aber es soll „sehr, sehr bald“ so weit sein.

Mit einem großen Update will Blizzard einige Buffs und Nerfs ins Spiel bringen. Dazu nannte man auch konkrete Änderungen wie zum Beispiel die Alptraum-Dungeons, die mehr Erfahrungspunkte bringen sollen.

Auch die Resistenzen wollen sich die Entwickler ansehen. Was Blizzard zum großen Patch für Diablo 4 sagt, der bald erscheinen soll.