Ein neuer Boss in Diablo 4 zerlegt reihenweise Spieler, dabei sollte er eigentlich nur ein Scherz sein – Zeigt Blizzard, was Fans wirklich wollen

Im Rahmen eines Aprilscherzes hat Blizzard einen neuen Boss in Diablo 4 gebracht. Die Fans stehen damit vor einer völlig neuen Herausforderung und trauern dem Event jetzt schon nach.

Was ist das für ein Boss? Am 1. April 2026 brachte Blizzard einen neuen Weltboss ins Spiel, der alle paar Stunden an den bekannten Spots in Sanktuario auftaucht. Dabei handelt es sich um Hä’nar den Höllenhahn (englisch: „Chi’Khan“), der nur für begrenzte Zeit verfügbar ist. Wer den Gockel besiegt, kann sich über besondere Items freuen.

Blizzard veröffentlichte kürzlich eine Statistik dazu, wie viele Helden Chi’Khan so erledigt hat. Fans berichten in dem Zusammenhang, wie sehr ihnen das Huhn zusetzt – und wie sehr sie genau das feiern.

Spieler verlieren Helden wegen eines Aprilscherzes

Das sagen Spieler zu dem Boss: Auf Reddit wird diskutiert, wie viele Charaktere Chi’Khan bereits auf dem Gewissen hat. Darunter befinden sich sogar über 150 Hardcore-Spieler, die ihre Helden im Kampf gegen den Weltboss für immer verloren.

Ein Spieler berichtet, dass er alleine gegen den Boss kämpfen musste, weil alle anderen den Kampf verlassen haben, während er kurz in die Stadt teleportiert sei. Er habe Chi’Khan dann besiegt. Das sei der intensivste Bosskampf gewesen, den er bisher in Diablo 4 erlebt hat.

In den Kommentaren nehmen es viele mit Humor. Ein Nutzer schreibt, dass der Tod durch einen Aprilscherz im Hardcore-Modus zumindest eine gute Geschichte abgibt. Andere stellen fest, dass sie auf Qual 4 normalerweise keine Probleme mit Weltbossen haben, dieses Huhn aber eine ganz andere Hausnummer sei.

Auch in einem anderen Reddit-Post stellen viele Fans fest, dass sie noch nie so viele Spielercharaktere sterben sehen haben, wie bei Chi’Khan. Generell scheinen das Event und der Boss gut in der Community anzukommen.

Der Weltboss Chi’Khan in Diablo 4. Quelle: X

„Wir dürfen endlich wieder Spaß haben“

Was zeigt das Blizzard jetzt? In der Vergangenheit kamen Events in Diablo 4 nicht immer gut an. Oft waren sie zu schnell vorbei, boten zu wenig Anreiz oder waren schlicht chaotisch. Das aktuelle Aprilscherz-Event punktet aus verschiedenen Gründen:

Es gibt einen neuen Weltboss, der witzig aussieht, aber ordentlich austeilt.

Die Spieler fühlen sich endlich wieder richtig herausgefordert.

Es gibt exklusiven Loot, den man nur bei Chi’Khan bekommt.

Ihr könnt euch einen speziellen Titel verdienen und ein Emblem im Shop abholen.

Der Diablo-Experte Rhykker bezeichnet das Ganze in seinem YouTube-Video vom 4. April 2026 als das „vielleicht beste Aprilscherz-Event in Diablo aller Zeiten“. Während die Community sonst viel meckert, sei dieses Event ein klarer Win. „Wir dürfen endlich wieder Spaß haben“, fasst er die Stimmung zusammen. In seinem Video bekommt ihr außerdem auch einen Eindruck vom Kampf gegen Chi’Khan, falls ihr ihn verpasst habt.

Da Updates bei Blizzard meist abends gegen 19 Uhr live gehen, könnte die Zeit für Chi’Khan schon bald abgelaufen sein. Ob Blizzard aufgrund des positiven Feedbacks künftig öfter solche Events liefert, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: In drei Wochen erscheint die zweite Erweiterung und bringt eine neue Klasse sowie ein neues Gebiet. In unserer Übersicht erfahrt ihr alles zum DLC „Lord of Hatred“.