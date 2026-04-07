Ein neuer Boss in Diablo 4 zerlegt reihenweise Spieler, dabei sollte er eigentlich nur ein Scherz sein – Zeigt Blizzard, was Fans wirklich wollen

CommunityNews
2 Min. Nicole Wakulczyk 0 Kommentare Lesezeichen
Ein neuer Boss in Diablo 4 zerlegt reihenweise Spieler, dabei sollte er eigentlich nur ein Scherz sein – Zeigt Blizzard, was Fans wirklich wollen

Im Rahmen eines Aprilscherzes hat Blizzard einen neuen Boss in Diablo 4 gebracht. Die Fans stehen damit vor einer völlig neuen Herausforderung und trauern dem Event jetzt schon nach.

Was ist das für ein Boss? Am 1. April 2026 brachte Blizzard einen neuen Weltboss ins Spiel, der alle paar Stunden an den bekannten Spots in Sanktuario auftaucht. Dabei handelt es sich um Hä’nar den Höllenhahn (englisch: „Chi’Khan“), der nur für begrenzte Zeit verfügbar ist. Wer den Gockel besiegt, kann sich über besondere Items freuen.

Blizzard veröffentlichte kürzlich eine Statistik dazu, wie viele Helden Chi’Khan so erledigt hat. Fans berichten in dem Zusammenhang, wie sehr ihnen das Huhn zusetzt – und wie sehr sie genau das feiern.

Diablo 4 zeigt neue Inhalte von Season 12, der Season of Slaughter, im Trailer
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ein neuer Boss in Diablo 4 zerlegt reihenweise Spieler, dabei sollte er eigentlich nur ein Scherz sein – Zeigt Blizzard, was Fans wirklich wollen Ein neuer Boss in Diablo 4 zerlegt reihenweise Spieler, dabei sollte er eigentlich nur ein Scherz sein – Zeigt Blizzard, was Fans wirklich wollen Diablo 4 wird immer mehr wie Diablo 3 und zumindest ein Teil der Community steht drauf Der Warlock aus Diablo 2 hat jetzt ein eigenes Musikvideo, und euer liebster alter weiser Mann sitzt an den Drums Spieler meinen, Diablo 4 sei gerade so gut wie noch nie und ein Feature sticht besonders hervor Ihr könnt den 40 Euro teuren Paladin in Diablo 4 jetzt kostenlos spielen – Das ist sein aktuell stärkster Build Diablo 4 wird mit dem neuen DLC noch härter, damit euch mehr als ein Feature herausfordert Neues Video zeigt, wie gefährlich der Obermotz in Diablo 4: Lord of Hatred wirklich wird, ist genauso düster, wie man erwarten würde Diablo 4 schenkt euch mit Season 12 Belohnungen, wenn ihr genügend Gegner in kurzer Zeit plattmacht Eine der aktuell stärksten Klassen in Diablo 4 bekommt in Season 11 das wohl schwächste neue Unique Experte verrät Tipps, wie ihr am schnellsten an Chaos-Uniques in Diablo 4 kommt Blizzard passt die Designs aus Diablo 4 für China an, macht aus düsteren Skeletten klobige Steinblöcke

Spieler verlieren Helden wegen eines Aprilscherzes

Das sagen Spieler zu dem Boss: Auf Reddit wird diskutiert, wie viele Charaktere Chi’Khan bereits auf dem Gewissen hat. Darunter befinden sich sogar über 150 Hardcore-Spieler, die ihre Helden im Kampf gegen den Weltboss für immer verloren.

Ein Spieler berichtet, dass er alleine gegen den Boss kämpfen musste, weil alle anderen den Kampf verlassen haben, während er kurz in die Stadt teleportiert sei. Er habe Chi’Khan dann besiegt. Das sei der intensivste Bosskampf gewesen, den er bisher in Diablo 4 erlebt hat.

In den Kommentaren nehmen es viele mit Humor. Ein Nutzer schreibt, dass der Tod durch einen Aprilscherz im Hardcore-Modus zumindest eine gute Geschichte abgibt. Andere stellen fest, dass sie auf Qual 4 normalerweise keine Probleme mit Weltbossen haben, dieses Huhn aber eine ganz andere Hausnummer sei.

Auch in einem anderen Reddit-Post stellen viele Fans fest, dass sie noch nie so viele Spielercharaktere sterben sehen haben, wie bei Chi’Khan. Generell scheinen das Event und der Boss gut in der Community anzukommen.

Der Weltboss Chi’Khan in Diablo 4. Quelle: X

„Wir dürfen endlich wieder Spaß haben“

Was zeigt das Blizzard jetzt? In der Vergangenheit kamen Events in Diablo 4 nicht immer gut an. Oft waren sie zu schnell vorbei, boten zu wenig Anreiz oder waren schlicht chaotisch. Das aktuelle Aprilscherz-Event punktet aus verschiedenen Gründen:

  • Es gibt einen neuen Weltboss, der witzig aussieht, aber ordentlich austeilt.
  • Die Spieler fühlen sich endlich wieder richtig herausgefordert.
  • Es gibt exklusiven Loot, den man nur bei Chi’Khan bekommt.
  • Ihr könnt euch einen speziellen Titel verdienen und ein Emblem im Shop abholen.

Der Diablo-Experte Rhykker bezeichnet das Ganze in seinem YouTube-Video vom 4. April 2026 als das „vielleicht beste Aprilscherz-Event in Diablo aller Zeiten“. Während die Community sonst viel meckert, sei dieses Event ein klarer Win. „Wir dürfen endlich wieder Spaß haben“, fasst er die Stimmung zusammen. In seinem Video bekommt ihr außerdem auch einen Eindruck vom Kampf gegen Chi’Khan, falls ihr ihn verpasst habt.

Mehr zu Diablo 4:
1
11 Charaktere aus der Geschichte von Diablo, mit denen ihr auf keinen Fall Mario Kart spielen wollt
von Benedict Grothaus
2
Neues Video zeigt, wie gefährlich der Obermotz in Diablo 4: Lord of Hatred wirklich wird, ist genauso düster, wie man erwarten würde
von Benedict Grothaus

Da Updates bei Blizzard meist abends gegen 19 Uhr live gehen, könnte die Zeit für Chi’Khan schon bald abgelaufen sein. Ob Blizzard aufgrund des positiven Feedbacks künftig öfter solche Events liefert, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: In drei Wochen erscheint die zweite Erweiterung und bringt eine neue Klasse sowie ein neues Gebiet. In unserer Übersicht erfahrt ihr alles zum DLC „Lord of Hatred“.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Diablo 4 IGN Cutscene Adreona blutiges Gesicht Titel

Neues Video zeigt, wie gefährlich der Obermotz in Diablo 4: Lord of Hatred wirklich wird, ist genauso düster, wie man erwarten würde

Diablo 4 Eierstich Aprilscherz Titel 2

Blizzard spendiert Diablo 4 aus dem Nichts einen neuen Boss, der droppt perfekten Loot für Hühnchen-Builds

Diablo 4 obduzit ist selten titel

Diablo 4 blockiert euren Fortschritt mit einer Ressource, Spieler geben Farm-Tipps, aber selbst die sind mager

neue spieler angst vor dem butcher diablo 4 titel

Veteranen lachen über den Butcher in Diablo 4, aber Neulinge verzweifeln noch immer an ihm: „Wie soll das möglich sein?“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx