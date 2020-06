Blizzard bannt Cheater in Diablo 3 – Jetzt, wo es am meisten wehtut

Einige Diablo-3-Accounts wurden in den letzten Stunden aufgrund von Cheats gebannt oder vorübergehend geschlossen. Spieler bemerken den Effekt sofort in der Rangliste von Season 20.

Was ist das für eine Bannwelle? Im Blizzard-Forum macht die Ankündigung einer Bannwelle in Diablo 3 die Runde. Am Freitagabend, den 19. Juni, schrieb dort Community Manager PezRadar:

„Nur, um zu bestätigen, was einige schon gesehen haben …

Ja, viele Diablo-3-Accounts wurden diesen Morgen wegen Cheaten geschlossen oder suspendiert. Wie ihr wisst, äußern wir uns kaum zu diesen spezifischen Strafmaßnahmen, außer, dass wir bestätigen, dass sie stattgefunden haben.“ (via Blizzard-Forums)

Eine genaue Anzahl darüber, wie viele Cheater jetzt gebannt wurden oder noch werden, bleibt also aus. Von Blizzard weiß man nur, dass es „viele“ getroffen hat. Ob das nun Hunderte oder Tausende sind, ist unklar.

In Season 19 gab es auch Probleme mit Cheating, da wollten Spieler das Saisonthema „clever“ ausnutzen.

Darum trifft das Cheater genau jetzt so hart: Am 13. März 2020 startete die aktuelle Season 20. Über 3 Monate lief die Season jetzt schon. Gut möglich, dass einige Cheater schon früh in dieser Season anfingen, sich mit Bots, Map-Hacks oder anderen Modifikationen Vorteile zu verschaffen.

Dass Blizzard sie erst jetzt im größeren Ausmaße bannt, trifft sie dafür umso härter. Denn sie konnten jetzt schon viele hundert Stunden in die Saison stecken. Und all diese Zeit ist plötzlich umsonst gewesen. Und das kurz vor dem großen Ziel: Dem Ende von Season 20.

Viele dieser Betrüger machen das, um am Ende der Season ganz oben oder zumindest weit vorne in den Ranglisten zu stehen. Wenige Stunden vor dem Erreichen dieses Ziels platzte für sie nun der Traum. Heute, am 21. Juni, endet Season 20 von Diablo 3.

Vermutlich dient so eine Bannwelle mit diesem Timing auf der Abschreckung für die Zukunft. Denn in der nächsten Season überlegen Cheater vielleicht zweimal: Lohnt es sich jetzt, monatelang zu cheaten, nur um dann kurz vorm Ende der Season alles zu verlieren?

Kurz vor Ende von Season 9 machte Blizzard einen ähnlich fiesen Schlag gegen Cheater in Diablo 3.

Warum ist das für euch wichtig? Positive Nachrichten sind das für die Spieler, die sich ganz legitim in der saisonalen Rangliste nach oben arbeiten.Für diese Spieler ist es fair, dass die Cheater nun aus den Ranglisten geworfen wurden, denn dadurch steigen die „ehrlichen“ Spieler weiter in der Rangliste auf. So schaffen sie es vor dem Ende der Season möglicherweise doch noch in die Top-100.

Auswirkungen schon in Rangliste sichtbar

Das sagen die Spieler: Auf reddit gibt es jetzt positives Feedback von aktiven Diablo-3-Spielern. So freut sich Nutzer DiabloGuilds darüber, dass er morgens noch Platz 99 in der Hardcore-Saisonal-Rangliste mit seinem Barbar war.

Stunden später erreichte er schon Rang 95, ohne selbst eine bessere Zeit im Großen Nephalemportal zu erzielen. (via reddit) Sein Rang verbesserte sich, weil offenbar Cheater aus der Rangliste flogen und Platz machten.

Nutzer ISUAdmissions dankt Blizzard auf reddit. „Das hatte einen großen Effekt auf die Ranglisten“ schreibt er. Mit seinem Dämonenjäger sei er jetzt in den Top 300, mit seinem Kreuzritter in den Top 750 und seinem Barbar in den Top 800. (via reddit)

Ein Einblick in die Rangliste der besten Barbaren aus Season 20 im Softcore (EU) – Stand: 21.06.2020 – 13:17 Uhr

Gut möglich also, dass sich auch eure Positionierungen in den Ranglisten in den letzten Tagen verbesserten.

Nach dem Ende von Season 20 dauert es wohl nicht mehr lange, bis das nächste Kapitel losgeht. Mit Season 21 wollte Diablo 3 wohl bewusst der Konkurrenz aus dem Weg gehen.