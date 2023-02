Diablo 3: Ende von Season 27 bekannt – Wann startet Season 28?

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Wann rechnen wir mit einem Start? Bekannt ist, dass Seasons von Diablo 3 immer an einem Sonntag enden und immer an einem Freitag starten. In der Regel liegen eine bis zwei Wochen Pause dazwischen. Nachdem Season 27 am 19. Februar endet, wäre der frühste Termin:

Wann ist Ende? Wie das Team von Diablo 3 im Blog-Post verrät, endet Season 27 in Diablo 3 am 19. Februar. Das ist ein Sonntag.

Was ist los bei Diablo 3? In den letzten Wochen lief auf dem PTR-Server von Diablo 3 bereits der Test für Season 28. Das ist die nächste Season, die für euch ansteht. Enthüllt wurde sie schon mit einem mächtigen Altar und spannenden Inhalten aus Patch 2.7.5 .

Der End-Termin von Season 27 in Diablo 3 steht fest. Damit kennen wir auch das Datum, an dem Season 28 frühestens startet.

