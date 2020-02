Diablo 3: Ende von Season 19 bekannt – Wann startet Season 20?

Das Ende von Season 19 in Diablo 3 ist schon in wenigen Tagen. Kurz darauf soll es mit Season 20 schon weitergehen. Wir zeigen euch die neusten Infos.

Wann endet Season 19? Ihr habt noch den Rest des Februars 2020 Zeit, um in Season 19 von Diablo 3 Spaß zu haben.

Am 1. März 2020 endet Season 20 in Diablo 3. Diese Saison startete am 22. November und ist, wie für D3 üblich, bis zum Ende etwa drei Monate aktiv.

Das sorgte für Verwirrung: Der offizielle Twitter-Kanal von Diablo verfasste am Abend des 14. Februars einen Tweet, in dem stand „Pssst, Season 19 endet nächste Woche“. Doch das war eine Fehlinformation.

Kurz, nachdem der Tweet mit dem End-Datum im Subreddit von Diablo 3 die Runde gemacht hatte, meldete sich Community Managerin Nevalistis zu Wort. Sie schreibt:

„DAS IST FALSCH. Entschuldigt, zwischen mir und dem Social-Team kam es zu einer Fehlkommunikation. Wir beheben das nun. Die Season endet am 1. März.“ Kurz darauf wurde ein neuer Tweet verfasst, der den ursprünglichen korrigiert.

( ͡° ͜ʖ├┬┴┬┴ Season 19 ends March 1st. https://t.co/Z2aJzXb2Mp — Diablo (@Diablo) February 14, 2020

Wann startet Season 20 in Diablo 3?

Das sagt Blizzard: Nach der Bekanntgabe des Endes von S19 warteten Spieler gespannt auf Infos, wann denn die neue Season 20 starten würde.

Wir wissen ja bereits, dass S20 gleich drei neue Sets ins Spiel bringen wird. Kein Wunder, dass die Fans jetzt unbedingt schnell in die neue Season starten möchten.

Nevalistis schreibt auf Reddit, dass noch im Laufe der nächsten Woche, also spätestens am 23. Februar, der Entwickler-Blog für die neue Season live gehen soll. Darin finden Spieler dann auch das Start-Datum der neuen Season.

Unsere Vermutung: Wir rechnen damit, dass die neue Season wieder an einem Freitag starten wird. Denn das war auch in Season 16, 17 und 18 der Fall.

Auf den Test-Servern wird der neue Patch schon fleißig geprüft.

Mit Glück gehts also direkt am Freitag, nach Ende von Season 19, mit Season 20 weiter. Das wäre dann der 6. März. Das ist allerdings nur Spekulation.

Der Witch-Doktor könnte in S20 endlich wieder gut werden – Durch sein neues Set

Sobald das bekannt ist, werdet ihr hier auf MeinMMO sofort darüber informiert. Behaltet unsere Seite im Auge. Wir liefern euch dann auch wichtige Informationen wie Tier-Lists, die hilfreich für die neue Seasons sind. Die Tier-List von S19 in Diablo 3 zeigt, mit welchen Builds ihr jetzt noch bis zum Ende viel erreichen könnt.

