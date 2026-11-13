Beleg eines Spielers erinnert an einen der größten Fehler von Blizzard jemals: „Es war so dumm, ich hab so viel Geld damit gemacht“

Der Beleg eines Spielers erinnert an einen der ersten, großen Fehler von Blizzard, durch den manch einer enorme Summen verdienen konnte. Es geht um ein stark kritisiertes Feature von Diablo 3, das die Entwickler aus dem Spiel nehmen mussten.

Um was für einen Fehler geht es? Nach dem enormen Erfolg von World of Warcraft ab 2004 / 2005 änderte sich bei Blizzard alles. Die Größe des Teams vervielfachte sich. Die verantwortlichen Entwickler wurden wie Rockstars behandelt. Alle neuen Projekte kämpften plötzlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung und sollten sich zunehmend besser monetarisieren.

Dass StarCraft 2 daher als Trilogie über 5 Jahre hinweg erschienen ist und drei kostenpflichtige

„Nova Covert Ops“-Pakete bekommen hat, war für viele Fans noch okay. Gar nicht gut kam hingegen dann im Mai 2012 das neue Echtgeldhandel-Auktionshaus von Diablo 3 an.

Klar, es gab auch schon vorher Kritik, etwa zur Cataclysm-Erweiterung von WoW oder als man 2010 die Real-ID-Klarnahmen im offiziellen Forum einführen wollte. Es war für Blizzard aber der erste flächendeckende und anhaltende Shitstorm in dieser Form. Am 18. März 2014 gaben die Entwickler auf und schlossen das Auktionshaus.

Die Erweiterung Reaper of Souls von 2013 und der Totenbeschwörer-DLC von 2017 verkauften sich zwar zahlreich, aber offenbar nicht gut genug. Später berichtete Branchen-Insider Jason Schreier, dass die Verantwortlichen aufgrund der Schließung vom Auktionshaus die Pläne für eine zweite Diablo-3-Erweiterung zu den Akten gelegt haben sollen.

Video starten Diablo 3 Gameplay-Trailer Autoplay

Warum erinnert sich die Community ans Auktionshaus? Der Spieler EvilCowEater hat auf Reddit einen Beleg veröffentlicht, den er mit den folgenden Worten beschreibt: „Erinnert ihr euch noch daran, als Blizzard den Spielern von Diablo 3 erlaubt hat, Gegenstände und Gold gegen echtes Geld zu verkaufen? Ich habe meine alten PayPal-Belegauszüge aus dem Jahr 2012 wiedergefunden.“

Weiter erklärt er: „Über nur fünf gefundene Belege hinweg habe ich virtuelle Gegenstände und Währung im Wert von 51,55 US-Dollar verkauft, wovon nach Transaktions- und Überweisungsgebühren 37,23 US-Dollar übrig blieben. Blizzard und der Zahlungsabwicklungsprozess behielten 14,32 US-Dollar ein, also fast 28 % dieser Verkäufe.“

Die über 2.800 Daumen hoch und mehr als 390 Kommentare zeigen, dass sich die Community gut an das Echtgeld-Auktionshaus erinnert und teils noch sehr viel mehr Geld damit machen konnte.

Syrairc schreibt etwa auf Reddit: „Es war so dumm, aber ich hab mit diesem Auktionshaus so viel Geld gemacht und habe es damals echt verdammt dringend gebraucht – deshalb hat es einen besonderen Platz in meinem Herzen.“

phonage_aoi ergänzt auf Reddit: „Ich kannte Leute, die mit Echtgeldhandel in Diablo 2 eine Menge Geld verdient haben. Blizzard wollte einfach ein Stück von diesem Kuchen abhaben und testen, ob das eine tragfähige Einnahmequelle sein könnte. Sie haben unterschätzt, wie sehr es sich verändert, wenn Echtgeldhandel direkt im Spiel offiziell erlaubt ist.“

bokchoykn gibt auf Reddit zu: „Ich habe in etwa einem Monat knapp unter 4.000 US-Dollar verdient, als Diablo 3 herauskam. […] Wenn man gut darin war, die beschissene Suchfunktion zu bedienen, und wusste, wonach man suchen musste, war es super einfach, wertvolle Items zu finden, die viel zu billig angeboten wurden.“

Die dunklen Jahre

Es sollte nicht der einzige Fail von Blizzard bleiben: Als ob das Echtgeld-Auktionshaus von Diablo 3 etwas angestoßen hat, folgte bei Blizzard ab 2012 eine Krise auf die nächste. Hier nur einige Beispiele:

Im September 2014 musste Blizzard mit Projekt Titan das bisher ambitionierteste Spiel des Studios einstellen. Durch die frühe Ankündigung und den Erfolg von WoW gab es über Jahre hinweg viel Unruhe und eine enorme Drucksituation für das Team. Dazu kamen Leaks, diverse Interviews mit vollmundigen Versprechungen – durch all das in Kombination wird der Fall des Titanen ein „Fail“, auch wenn später daraus Overwatch entstanden ist.

Nachdem man über Monate hinweg die Fans heiß gemacht hatte, kündigte Blizzard Diablo Immortal als Highlight der BlizzCon 2018 an. Unbedachte Reaktionen der Verantwortlichen auf die Kritik der enttäuschten Fans verschlimmerten das Fiasko („Ihr habt doch alle ein Smartphone, oder?”).

Im Dezember 2018 schließt Blizzard aufgrund von Sparmaßnahmen aus dem Nichts den Esports-Bereich von Heroes of the Storm (mit der Einstellung der Storm Global Championship). Selbst die Teams, Caster und Manager erfahren davon erst mit der offiziellen Pressemitteilung. Hier wurden über Nacht Karrieren zerstört.

Im Oktober 2019 kommt es bei den Hearthstone-Grandmasters zum Blitzchung-Vorfall. In einem offiziellen Interview wagt es besagter Spieler, sich politisch zu den Vorgängen in Hongkong zu äußern. Nach einer Untersuchung wird Blitzchung aus den Reihen der Grandmaster entfernt und die Preisgelder für Saison 2 werden gestrichen. Dazu kommt eine Sperre für kommende Hearthstone-Events. Die Zusammenarbeit mit den beiden Castern, die das Interview geführt hatten, wurde eingestellt. Die Folge von all dem: ein Shitstorm, Kritik aus den eigenen Reihen und weltweite #BoycottBlizzard-Aufrufe.

Mit Warcraft 3: Reforged verschießt Blizzard am 28. Januar 2020 einen Elfmeter, enttäuscht reihenweise Fans und meistert das Kunststück, eines der besten Spiele aller Zeiten zum am schlechtesten bewerteten Spiel auf Metacritic zu machen.

Am 21. Juli 2021 platzt die bisher größte Bombe, die schließlich in einem historischen Sexismus-Skandal endet, der vielen Blizzard-Mitarbeitern den Job gekostet hat und bis heute nachhallt.

Heute spricht jeder über WoW: Forever, doch gehört auch diese Seite zur Vergangenheit von Blizzard. Was davon hattet ihr noch auf dem Schirm? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Mehr dazu erfahrt ihr übrigens auch in unserem Special: Nicht Activision hat das „gute, alte Blizzard“ auf dem Gewissen, sondern der Erfolg von WoW