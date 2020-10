Das große deutsche Studio InnoGames aus Hamburg hat für sein Spiel Elvenar eine besondere Marketing-Aktionen organisiert. Um ein Zeichen für Diversität zu setzen, wurde eine Partnerschaft mit einem Kosmetik-Label eingegangen. Außerdem engagierte man Drag Queen Vava Vilde, um die neuen Cosmetics im Spiel live zu präsentieren. Wie das alles aussieht und was sich InnoGames davon erhofft, erfahrt ihr hier auf MeinMMO (Das Titelbild dieses Artikels stammt vom YouTube-Kanal von Vava Vilde).

Was ist InnoGames? Hinter dem Namen InnoGames verbirgt sich ein deutscher Spiele-Entwickler, der seinen Haupt-Standort in Hamburg hat. Die Firma entstand im Jahre 2007 und beschäftigt über 400 Mitarbeiter.

InnoGames entwickelt hauptsächlich Online- und Mobile-Spiele. Wie das Studio mitteilte, hat es 2019 bereits einen Gesamtumsatz von einer Milliarde Euro erwirtschaftet. Typisch Spiele von InnoGames sind Strategie- und Aufbau-Games wie

The West

Grepolis

Forge of Empires

Tribal Wars 2

Elvenar

Was hat es mit der Kooperation auf sich? Das Fantasy-Aufbau-Game Elvenar hat jetzt eine besondere Kooperation. Eure Elfen und Menschen im Spiel könnt ihr mit besonders bunter und auffälliger Schminke versehen.

Die Schminke wiederum gibt es auch im echten Leben. Und zwar von der kanadischen Kosmetikfirma MAC. Diese Firma stellt Make-Up her, das vor allem von Profi-Modells verwendet wird. Auch MAC (Via Wikipedia) ist gut im Geschäft und freut sich über Milliardenumsätze.

Drag Artist wird zum Feuer-Elementar

Die farbenfrohen Kosmetika von MAC könnt ihr im Spiel euren Avataren verpassen. Sie ist dauerhaft verfügbar. Damit man sieht, wie cool dieses Make-Up im Spiel aussieht, wurde die Drag Queen Vava Vilde engagiert.

Hier auf Vildes YouTube Kanal könnt ihr sehen, wie das Make-Up zum Feuer-Elementar aussieht.

Vava Vilde als Feuerdämon.

Zusätzlich dazu gibt es noch Elvenar-Make-Up-Postings von Luisa Sporkenbach und Angelo Rauseo, beide Make-up-Künstler bei MAC.

In den Videos verwandeln sie sich mit viel Schminke in fesche Elfen.

Luisa Sporkenbach wird zur Elfin.

Angelo Rauseo verwandelt sich in einen Elfenkönig.

InnoGames will mit Event in Elvenar die Vielfalt betonen

Warum macht InnoGames das? Laut einem Statement der Firma InnoGames geht es bei der Kooperation nicht nur um buntes Make-Up und Halloween, sondern auch um ein Statement zu Diversität. Auf unsere Anfrage zu einem Statement antwortete uns InnoGames wie folgt.

Es dreht sich alles um Vielfalt und unser Engagement dafür. InnoGames und M-A-C Cosmetics arbeiten mit dieser Kampagne gemeinsam daran, die Gaming- und Beauty-Industrie vielfältiger zu machen, und wir teilen gemeinsame Werte, die sich um Vielfalt, Inklusion und Kreativität drehen. Die Zusammenarbeit passte zeitlich perfekt, da wir unser Halloween-Event in Elvenar vorbereiteten, und M-A-C ihre eigenen saisonalen Veranstaltungen plante. Warum also nicht ein zusammenarbeiten? Damit wird M-A-C die erste Marke sein, die mit einem unserer Spiele zusammenarbeitet. Games entwickeln sich zu einem wichtigen Kommunikationskanal und sind eine Möglichkeit, ein breites, vielfältiges Publikum zu erreichen. Newzoo prognostizierte, dass es bis Ende 2020 weltweit 2,7 Milliarden Gamer geben wird. Da immer mehr Menschen Spiele spielen, unterstreicht es die zunehmende Popularität des Spielens bei einem vielfältigen Publikum, und die Spielkultur selbst wird Teil der globalen Populärkultur. André Hecker, PR Manager bei InnoGames GmbH

Diversität und Vielfalt werden in Games in der Tat immer mehr zum Thema. Das passt aber nicht jedem. So hat die Einführung von dunkelhäutigen Elfen im MMORPG World of Warcraft für Unmut bei manchen Spielern gesorgt. Das wiederum brachte unsere MeinMMO-Autorin Cortyn dazu, einen Kommentar zum Thema „Schwarze Elfen in World of Warcraft“ zu verfassen.