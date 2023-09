Deutscher YouTuber nimmt angeblich bei Squid Game Staffel 2 teil, Kollege lässt die dicke Lüge auffliegen

In einem kürzlich veröffentlichten Video behauptet YouTuber Seltix, eine Nebenrolle in der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Squid Game“ ergattert zu haben. Doch Rewinside, ein bekannter deutscher Content Creator, hat schnell Zweifel an dieser Behauptung geäußert.

Wer ist Rewinside? Sebastian „Rewinside“ Meyer ist in der deutschen YouTube-Szene kein Unbekannter. Seit rund einem Jahrzehnt unterhält er sein Publikum auf YouTube und Twitch. Mit 3,36 Millionen Abonnenten auf YouTube, gehört er zu den einflussreichsten deutschen Content Creators.

Wer ist Seltix? Leon „Seltix“ Nguyen ist ein YouTuber mit 402.000 Abonnenten. Bekannt geworden ist er durch seine Experimente, sei es das Erproben von Flohmarkt-Verkäufen oder das Testen skurriler Hotels auf der ganzen Welt.

Was für ein Video hat Seltix veröffentlicht? Am 12. September veröffentlichte Seltix ein YouTube-Video, in dem er behauptete, in der nächsten Staffel der bekannten Netflix-Serie „Squid Game“ mitzuspielen.

Er präsentierte angebliche Beweise, darunter seine Reise nach Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, wo die Dreharbeiten stattfinden sollten. Zudem gewährte er Einblicke in die vermeintlichen Dreharbeiten selbst.

Hier könnt ihr die offizielle Ankündigung der zweiten Staffel von Squid Game sehen:

Wie reagierte Rewinside auf die Ankündigung? Rewinside ließ sich jedoch nicht so leicht täuschen. Bereits am Anfang des Videos fiel ihm ein QR-Code auf, den er kurzerhand scannte.

Das Ergebnis: ein Video mit dem Titel „Hab euch verarscht, 1. April“. Dies weckte sofort seine Skepsis, und er begann, das gesamte Video genauer unter die Lupe zu nehmen.

Unter anderem bemerkte Rewinside, dass in der Spiegelung von Seltix’ Sonnenbrille Gebäude aus Köln zu sehen waren, was nicht zu den angeblichen Dreharbeiten in Seoul passte. Auch das vermeintliche Restaurant in Seoul entpuppte sich als Ort in Düsseldorf.

Ein weiterer Hinweis war die Nummer 456, die auf Seltix’ Sweatjacke zu sehen war. In der bekannten Serie „Squid Game“ tragen alle Teilnehmer Nummern auf ihren Kleidungsstücken. Nummer 456 war die eines Hauptdarstellers aus der ersten Staffel, obwohl Seltix lediglich von einer Nebenrolle sprach. Doch noch merkwürdiger war die Tatsache, dass auch weitere Darsteller am Set die Nummer 456 trugen.

Schließlich entdeckte Rewinside deutsche Getränke und Schriftzüge, darunter auf einem Teppich. Diese vermeintlichen Funde widersprachen erneut der Behauptung, dass sich die Dreharbeiten in Südkorea abspielten.

Was sagt Rewinside zu der Lüge? Trotz aller Ungereimtheiten lobte Rewinside Seltix’ Mühe und Kreativität in der Gestaltung des Videos. Er erklärte: „Aber hat er schon echt aufwendig gemacht, so den Dreh. Da hat er sich schon echt Mühe gegeben, das alles so zusammenzustellen. Muss man ihm lassen. Das ist schon nicht schlecht. Das hat er schon mit Aufwand gemacht.“

Am Ende des Videos äußerte Rewinside jedoch erneut seine Skepsis und betonte, dass er davon überzeugt sei, dass Seltix es absichtlich so gestaltet habe, dass man die Ungereimtheiten erkennen könne.

Er verwies erneut auf den QR-Code und die Sonnenbrillenspiegelung und sagte: „Er macht das schon wissentlich. Er will nicht mies böse verarschen. Der macht das schon so, dass man von selber darauf kommen kann und das ist auch das Ziel des Videos.“

Insgesamt bleibt die Frage, ob Seltix tatsächlich eine Rolle in „Squid Game 2“ ergattert hat, weiterhin ungeklärt. Rewinside hat jedoch gezeigt, dass ein kritischer Blick auf die vermeintlichen Beweise notwendig ist, bevor man solchen Behauptungen Glauben schenkt.

Das könnte auch interessant für euch sein: 3 Online-Games, die ihr spielen solltet, wenn ihr den Netflix-Hit Squid Game mochtet