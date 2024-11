Einige Ultimates in Destiny 2 werden kaum noch genutzt, doch das wird sich bald ändern

In Trash Goblin spielt ihr einen namensgebenden Goblin und wühlt euch durch den Schrott anderer Leute, um daraus Schätze zu gewinnen. Das Spiel ist auf Steam in den Early Access gestartet.

Was haltet ihr von der kommenden Änderung bezüglich der eingestaubten Ultis? Werdet ihr diese nach der Änderung ausprobieren, doch lieber auf eure Favoriten setzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Das könnte vor allem die Nutzerrate erhöhen und dafür sorgen, dass Fans sich öfter für solche Ultis entscheiden. Vor allem in Szenarien, in denen unzählige Adds spawnen, die plattgemacht werden müssen.

Es handelt sich hierbei um Ultis, die nicht nach ihrer Zündung beendet sind, sondern die Hüter in einen Zustand versetzen, in denen sie über einen längeren Zeitraum für Chaos und Zerstörung sorgen können. Dazu zählt zum Beispiel die Sturmtrance des Warlocks, die Chaosfäuste des Titanen oder auch die Spektralklingen des Jägers.

Was hat Bungie offenbart? Bungie hatte am Abend des 12. Novembers einen Livestream geplant, indem sie über Akt 2 von Episode: Wiedergänger sprachen. Es ging dabei um eine neue Aktivität, Waffen sowie Kollaborationen. Während des Gesprächs mit den Entwicklern gab es jedoch eine Ankündigung, die eventuell eine Änderung der Meta nach sich ziehen könnte und das ist die Anpassung der „Roaming Supers“.

