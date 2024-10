Destiny 2: Server Down für Patch 8.1.0.3 – Alle Patch Notes und Infos

Destiny 2 fährt heute, am 29. Oktober, seine Server für eine kleine Wartung herunter. Die Server werden deshalb für einige Stunden nicht erreichbar sein. Wann die Wartung beginnt und was in den Patch Notes steht, erfahrt ihr bei uns.

Das müsst ihr heute wissen: Heute werden die Server heruntergefahren. Grund dafür ist das kommende Halloween-Event „Festival der Verlorenen“. Etwas verspätet, aber nun bald da, werdet ihr gegen Kopflose kämpfen können, um euch Belohnungen zu sichern. Wie lang die Downtime anhalten wird, zeigen wir euch hier.

Wartung am 29.10. – Alle Zeiten zum Server Down

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie informiert seine Spieler auf x.com zu den genauen Ausfallzeiten. Geplant ist, dass die Server heute für 2:00 Stunden nicht zu erreichen sind.

So sieht der Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Um etwa 16:00 Uhr gehen die Server offline. Die Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Um 19:00 Uhr soll der Shooter wieder online sein und ihr könnt euch wieder einloggen.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 21:00 Uhr andauern.

Das ist bei Downtimes zu berücksichtigen: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Obendrein können sich bisweilen Warteschlangen beim Login bilden, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur schrittweise freigibt, um Probleme durch eine zu hohe Serverlast zu vermeiden. Es kann daher sein, dass ihr länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Bedenkt zudem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Das ändert sich mit dem neuen Update in Revenant

Folgende Probleme sind bekannt: Auch in The Final Shape gibt es viele Probleme, die Spieler zu beklagen haben. Bungie hat einige auf dem Zettel, doch es ist nicht bekannt, welche davon behoben werden (via bungie.net). Folgende Bugs könnten jedoch adressiert werden:

Schießpulver-Glücksspiel verhindert die Aktivierung des Heileffekts „Facette der Behebung“ für den Jäger-Prisma-Fokus.

Schießpulver-Glücksspiel verhindert die Aktivierung des Waffen-Perks „Adrenalin-Junkie“ für den Jäger-Prisma-Fokus.

Die IX-Hülle kann mit bestimmten Shadern extrem hell leuchten.

Die Pistole „Anomale Action“ zeigt beim Reichweitenstat 0 an.

Der exotische Raketenwerfer Doppelschwänziger Fuchs erhält keine Elementarwaffen-Wogen-Rüstungsmods.

Patch Notes für das Update am 29.10. in Destiny 2

Was steht in den Patch Notes? Eine vollständige Übersicht aller behobenen Probleme und Verbesserungen wird erst heute Abend oder Nachmittag verfügbar sein, nachdem das Update live gegangen ist.

Wir werden unseren Artikel aktualisieren und euch den Link zu den Patch Notes bereitstellen. Denn es ist möglich, dass sich die Patch Notes nachträglich ändern oder von Bungie korrigiert werden.

Hier werden wir euch die Patch Notes bald ergänzen.

Das sind aktuell alle Informationen zum heutigen Update. Falls es unvorhergesehene Änderungen gibt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Schaut also gerne wieder vorbei. Bis dahin empfehlen wir diesen Artikel zu Destiny 2 auf MeinMMO: Eine alte Schrotflinte ist in Destiny 2 eine der besten Waffen im PvP und ihr könnt sie sogar bauen