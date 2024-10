Eine kleine Änderung in Destiny 2 hat 7 Jahre auf sich warten lassen, doch ihr habt sie bestimmt übersehen

Ein 18-Jähriger ist so stark in LoL, dass der europäische Meister angeblich das halbes Team und viel Geld für ihn bietet

Piratenspiel Sea of Thieves will gegen unfaire Piraterie vorgehen – Ist doch zu fies

Es ist jedoch ein praktisches „Quality of Life“-Feature, mit dem vor allem neue Spieler und Fans etwas anfangen können, die nichts von diesen Drittanbieter-Optionen wissen. 7 Jahre sind schon eine lange Zeit und wenn man die Zeit mit einberechnet, die man in den 7 Jahren immer dazu gebraucht hat, um vom Orbit bis zum Turm oder der H.E.L.M zu fliegen, war ein solches Update bitternötig.

Wie kann ich auf das Feature zugreifen? Das Feature lässt sich ganz entspannt vom Orbit aus aktivieren. Auf Controller müsst ihr Steuerkreuz „Unten“ drücken – auf PC ist das die Taste S. Nun öffnet sich ein neues Fenster des Tresors. Ihr könnt mit geöffnetem Tresor auf euer Inventar wechseln, um Items in den Tresor zu schieben. Ebenso ist es möglich, Items aus dem Tresor in euer Inventar zu ziehen.

In Fortnite war ein Item so stark, dass Spieler es sogar hassen, wenn sie damit die Lobby dominieren

Ein altes Rätsel war in Destiny 2 so kompliziert, dass Bungie einschreiten musste

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to