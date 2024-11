Destiny 2 hat ein Exotic deaktiviert, weil es sogar mächtige Raid-Bosse wie einen einfachen NPC aussehen ließ

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Während sich die Spieler in Destiny 2 mit Fehlern ungewollte Stärke verleihen, gibt es in der Lore des Loot-Shooters auch einige Hüter, die ganz ohne Bugs und Glitches zu den stärksten Kämpfern des Universums zählen. MeinMMO-Autor Christos hat die besten gerankt: 9 der stärksten Hüter aus Destiny 1 & 2 im Ranking

Der YouTuber Llama hat den absurden Schaden, den ihr auf diese Weise verursachen konntet, in einem Video verdeutlicht. Hierzu hat er verschiedene Raid-Bosse wie Crota, Oryx, Riven und den Zeugen in wenigen Sekunden besiegt, als wenn es einfache NPC-Gegner wie normale Kabale oder Vex wären (via YouTube ).

Was war mit dem Exotic? Der Eiszapfen-Zornweber hat laut Bungie durch einen Fehler zu viel Schaden verursacht und wurde deshalb deaktiviert (via X.com ).

In Destiny 2 konntet ihr zuletzt mächtige Raid-Bosse in wenigen Sekunden besiegen, weil es einen Fehler mit einem exotischen Item gab.

