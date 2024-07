Destiny 2: Ein Trailer zeigt neue Schlachtfelder und Waffen aus Akt 2 von Echos

Gestern, am 16. Juli 2024, startete in Destiny 2 der zweite Akt von Echos. Ein Trailer zeigt euch die neuen Inhalte.

Diese Woche konnten sich Fans und Spieler über jede Menge neue Inhalte in Destiny 2 freuen. Mit dem Start von Akt 2 von Echos wurden auch einige neue Inhalte ins Spiel gebracht. Unter anderem sollen euch neue Story-Missionen erwarten.

Der passende Trailer stellt die neuen Schlachtfelder und eine neue Waffe in den Fokus:

In Destiny 2 gab es gestern, am 16. Juli 2024 den Server Down für Patch 8.0.0.7. Danach startete auch Akt 2 von Echos. Alle Informationen zum Server Down, inklusive der Patch-Notes haben wir in einem Artikel für euch zusammengefasst.

Was zeigt der Trailer? Viel von den neuen Story-Missionen, die euch in Akt 2 erwarten sollen, zeigt der Trailer noch nicht. Allerdings könnt ihr einen Blick auf neue Schlachtfelder und neue Waffen werfen.

Insgesamt soll es drei neue Schlachtfelder geben, wie der Trailer ankündigt. Zu sehen sind erste Bilder, von zum Beispiel unterirdischen Ruinen, während eine Stimme euch dazu auffordert, euch tiefer ins Innere von Nessos zu begeben.

Diese Ruinen sind teilweise von der Wildnis überwuchert und bieten an vielen Stellen Möglichkeiten, um sich zu verstecken und im Kampf in Sicherheit zu gehen. An anderer Stelle sieht man aber auch ziemlich offene Gebiete, in denen eventuell Kämpfe auf euch warten.

Neben dem ersten Eindruck der neuen Gebiete werden im Trailer aber auch neue Waffen vorgestellt.

Anomale Action – eine Solar-Raketenpistole

– eine Solar-Raketenpistole Sandschliff – ein Arkus-Impulsgewehr

Im Trailer könnt ihr dann auch einen ersten Blick darauf werfen, wie das Gameplay der Waffen aussieht. Dazu sollen euch in Akt 2 von Echos auch noch neue Artefakt-Perks, neue Aktivitäten und neue Prämien erwarten. Habt ihr den zweiten Akt schon gestartet? Was haltet ihr von den neuen Inhalten? Schreibt uns gerne eure Meinung. Einem Shooter auf Steam wurde zuletzt übrigens vorgeworfen, von Destiny 2 abgeschaut zu haben: „Es diente als Inspiration“ – Entwickler von The First Descendant antworten auf Plagiatsvorwürfe